Bakan Selçuk: İş kurmak isteyen engelliler için hibe desteği 65 bin TL oldu
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Bakan Selçuk: İş kurmak isteyen engelliler için hibe desteği 65 bin TL oldu

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engellilere sağlanan hibe desteğini 50 bin TL'den 65 bin TL'ye çıkardıklarını, 2020 yılı 2'nci dönem hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Selçuk: İş kurmak isteyen engelliler için hibe desteği 65 bin TL oldu
14.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:34

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engellilere sağlanan hibe desteğini 50 bin TL'den 65 bin TL'ye çıkardıklarını, 2020 yılı 2'nci dönem hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bu kapsamda, 2 bin 291 engelliye, kendi işini kurma projesi kapsamında 96 milyon 944 bin TL hibe desteği sağladıklarını kaydeden Selçuk, "50 bin TL olan engelli kendi işini kurma hibe destek tutarını 65 bin TL'ye yükselttik. Hibe desteğinden yararlanmak isteyen engelliler projeleriyle 17 Temmuz 2020 tarihine kadar İŞKUR İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor" dedi.Bakan Selçuk, bakanlık olarak 'İş'e engel yok' diyerek yola çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Engellilerimizin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler, mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, korumalı işyeri desteğine yönelik projelere destek vereceğiz. Bu desteğin amacı, engellilerimizin kendi işlerini kurmasına, mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak. Verdiğimiz hibelerle engellilerimizin hayallerine destek olmaya devam edeceğiz."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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