Bakan Selçuk: "İş Başına Gelen Başkanlar, Hizmet Yerine Terör Örgütleriyle El Ele Yürümeyi Tercih...

Seçim çalışmaları kapsamında Batman'a gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İş başına gelen başkanlar hizmet yerine terör örgütleriyle el ele yürümeyi tercih etti. Devletimiz de bu duruma elbette seyirci kalmadı. Hendekler kazarak, şehirlerimizi harap edenler, adeta savaş alanına çeviren bu teröristlere karşı güvenlik güçlerimiz çetin bir mücadele verdi" dedi.

AK Parti seçim lokalini ziyaret eden Bakan Selçuk, burada partililere seslendi. Batman'da çukur siyaseti ile hayatı yaşanmaz hale getirenlere fırsat vermeyeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Hiç kimse boş hayal kurmasın. Bu millet alın terini, emeğini bu teröristlere bırakmayacak. Batman'da ve bölgedeki diğer il ve ilçelerde iş başına gelen belediye başkanları maalesef halka hizmet etmek yerine, terör örgütleriyle el ele yürümeyi tercih ettiler. Devletimiz de bu duruma elbette seyirci kalmadı. Hendekler kazarak, şehirlerimizi harap edenler, adeta savaş alanına çeviren bu teröristlere karşı güvenlik güçlerimiz çetin bir mücadele verdi. Sivil vatandaşlara zarar gelmesin diye polislerimiz, askerlerimiz, jandarmalarımız şehit düştü, okulları yaktılar, yaralı taşıyan ambulanslara, hastanelere ateşler açtılar. Güneydoğu'ya illerimize yatırım gelmesin, hizmet gelmesin diye her yolu denediler. Şuanda fırsat bu fırsat. Biz ülkemize, ilimize yatırım gelsin, istihdam gelsin diye gönül belediyeciliğini desteklemek durumundayız" diye konuştu.

"10 yılda 8,5 milyon vatandaşımıza istihdam sağladık"

Bu milletin alın terini, emeğini bu teröristlere bırakmayacağını aktaran Bakan Selçuk, "Biz bir taraftan darbe girişimini boşa çıkarırken, terör tehditlerine karşı mücadele ederken, ekonomik manipülasyonlara karşı tedbirler alırken, bir şeyi ihmal etmiyoruz hiçbir zaman. Biz her zaman çalışan bir ülke olmayı, üreten bir ülke olmayı ve vatandaşlarımızın iş ve AŞ kapısı olmayı asla ihmal etmedik. 10 yılda 8,5 milyon vatandaşımıza istihdam sağladık. Batman istihdamın daha da yükseleceği bir il olacak önümüzdeki günlerde" şeklinde konuştu.

"170 bin kişinin primini devletimiz ödedi"

Genel Sağlık Sigortası uygulamasıyla nüfusun yüzde 99'unu sağlık güvencesi altına aldıklarını ifade eden Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda 2018 yılı sonu itibarıyla Batman'da 170 bin kişinin primini devletimiz ödedi. 2002'de işçisine 184 lira verebilen bir Türkiye'den bugün asgari ücretin yüzde 26 oranında artırarak şuanda asgari ücreti 2 bin 20 lira seviyesine ulaştı. 2002 yılında 2 milyar lira olan sosyal yardım bütçesi bugün 43 milyar lira seviyesine ulaşmış durumda. Engelli vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, kadınlarımıza ve çocuklarımıza yardım ve hizmet modellerimizi genişleterek devam ediyoruz. Bugün yarım milyonu aşkın yaşlı ve engelli vatandaşımız evde bakım desteği alıyor. 123 bin çocuğa sosyal, ekonomik destek veriyoruz ki çocuklarımız mahrum kalmasın diye. Aile odaklı hizmet modellerimizi geliştiriyoruz. Çünkü aile toplumun mayası, aile toplumun temel taşıdır. Bu değişim sürecinde Batman'da birçok hizmet modelimizi hayata geçirdik. 2 Sosyal Hizmet Merkezimiz var, 7 Aile Destek Merkezimiz var, Aile Sosyal Destek Programı kapsamında meslek elemanlarının 27 bine yakın hane ziyareti gerçekleştirdi ve kuruluşumuzda çocuklarımız bakım altında. Gıda, eğitim, sağlık gibi sosyal yardımlardan da 50'ini aşkın hanemiz yararlandı. Batman'a 2003 yılından bugüne kadar 2,5 milyar lirayı aşkın yardım aktardık. Aile, çalışma ve sosyal hizmetler alanında da Batman'a yaptığımız toplam yatırım şuan 3,5 milyar lirayı aşmış durumda. Batman'a 17 yılda 16 miyar lirayı aşkın bir yatırım sağlamış bulunuyoruz. Ama bu yetmez diyoruz ve Batman'ı daha fazla yatırım ile daha fazla istihdama kavuşturmayı amaçlıyoruz."

"İŞKUR aracılığıyla 30 bine yakın vatandaşımızı işe yerleştirdik"

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara karşı sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirdiklerini anlatan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Diğer yandan da çalışma hayatında Batmanlı kardeşlerimize destek olmaya devam ettik. İŞKUR aracılığıyla 30 bine yakın vatandaşımızı işe yerleştirdik. İstiyoruz ki kalıcı ve sürdürülebilir bir istihdam sağlayalım. İşverenleri de destekledik. İşverenlerimizde biliyorsunuz 2019 istihdam seferberliği başlatıldı, cumhurbaşkanımız liderliğinde. İşverenlerimize bugüne kadar görülmemiş bir teşvik paketi sunduk. Bu kapsamda da işverenlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu başarımızın arkasında yerel yönetimlerimizin de başarısı var. Bu başarımızı yerel yönetimlerde AK Parti'nin 'Gönül Belediyeciliği' ile sürdürmeye devam edeceğiz. Batman'da da 31 Mart akşamı inşallah Belediye Başkan adayımız Murat Güneştekin bilgi ve tecrübeleriyle Batmanlıların hizmetinde olacak."

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk seçim lokali ziyareti sonrası Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil fabrikasını ziyaret etti. Fabrika ziyaretinde tekstil işçileri ile birlikte yemek yiyen Bakan Selçuk, karayolu ile Siirt'e geçti. - BATMAN

Kaynak: İHA