Bakan Selçuk: "İnsan beynine yazılım yüklenen bir çağa doğru gidiyoruz"

Bakan Selçuk: "İnsan beynine yazılım yüklenen bir çağa doğru gidiyoruz"

Salondaki katılımcılar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, OSTİM Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

09.10.2019 11:15
Bakan Selçuk:

Salondaki katılımcılar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, OSTİM Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. (1)

Kaynak: AA
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