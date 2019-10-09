Bakan Selçuk: "İnsan beynine yazılım yüklenen bir çağa doğru gidiyoruz"
Salondaki katılımcılar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, OSTİM Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
09.10.2019 11:15
Salondaki katılımcılar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, OSTİM Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. (1)
Kaynak: AA