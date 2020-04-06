Bakan Selçuk: İlaç temini için ek protokol imzaladık AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sağlık hizmetleri ve ilaç temininin aksamaması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) arasında ek protokol imzalandığını duyurdu.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sağlık hizmetleri ve ilaç temininin aksamaması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) arasında ek protokol imzalandığını duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ilaç teminine ilişkin protokolün 31 Mart itibarıyla sona erdiğini anımsattı. Bakan Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yeni protokol görüşmeleri sürecinin ertelenmesi konusunda mutabakata vardık. Vatandaşımızın sağlık hizmetinden kesintisiz olarak yararlanabilmesi ve ilaç temininin aksamamasını sağlamak için mevcut protokolümüzün süresini uzattık. Bunun için de SGK ile TEB arasında ek bir protokol imzaladık" dedi. Bakan Selçuk, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında mutabakata varılan mevcut protokolün yeni bir protokol imzalanıncaya kadar geçerli olacağını belirtti.

Kaynak: DHA