Bakan Selçuk: "İfade özgürlüğü, hiçbir kutsalı hedef alma hakkını vermez"
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Bakan Selçuk: "İfade özgürlüğü, hiçbir kutsalı hedef alma hakkını vermez"

28.10.2020 15:44 | Son Güncelleme: 28.10.2020 15:49
Bakan Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fransız dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ahlaksız karikatürünü kınadığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fransız dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ahlaksız karikatürünü kınadığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, söz konusu dergi ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, hiçbir kutsalı hedef alma hakkını vermez. Nefret söylemine devam eden Fransız dergisinin değerlerimize ve Cumhurbaşkanımızın şahsına yaptığı çirkin saldırıyı kınıyor, her türlü inanca ve kültüre saygılı bireyler yetiştirmeye devam edeceğimizi yineliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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