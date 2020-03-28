Bakan Selçuk: Huzurevlerimizin takibi için 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduk
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Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Güncel

Bakan Selçuk: Huzurevlerimizin takibi için 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduk

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüse karşı yaşlıların en fazla riski taşıyan grupta olduğunu belirterek, huzurevlerini yakından takip etmek üzere, ülke genelinde 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduklarını açıkladı.

28.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:00
Bakan Selçuk: Huzurevlerimizin takibi için 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduk

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüse karşı yaşlıların en fazla riski taşıyan grupta olduğunu belirterek, huzurevlerini yakından takip etmek üzere, ülke genelinde 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde gerekli tedbirleri aldıklarını anımsattı. Bakanlığına bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 'Merkez İzleme Birimi' oluşturduklarını aktaran Bakan Selçuk, huzurevlerinden gelen veri ve bilgileri analiz ve anlık takip edebilmek için 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduklarını bildirdi. 

Bakan Selçuk, huzurevlerinde alınan tedbirleri ve yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "Gerek görülmesi halinde, kuruluşlarımızda oluşturulacak 'Sosyal İzolasyon Odaları', 'Sosyal İzolasyon Katı' ve burada çalışacak sabit personellerin belirlenmesi için hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.Bakan Selçuk, henüz yaşlı kabulü yapılmayan ve yeni açılacak huzurevlerinin, tanımlara uygun 'Sosyal İzolasyon Kuruluşu' olarak dizayn edilmesi ve gerektiğinde devreye alınması için de çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti.'DÜZENLİ OLARAK ATEŞ, NABIZ VE SOLUNUM SAYISI TAKİP EDİLİYOR'Bakan Selçuk, tüm kuruluşlarda ihtiyaç duyulacak oksijen sistemleri ile mobil oksijen tüpleri ve diğer oksijen aparatlarının temininin sağlandığını, İl Müdürlükleri Takip İzleme Birimleri tarafından mevcut stokların takibi ve kontrolünün yapılması için de ayrıca talimat verdiklerini belirtti. Takip çizelgeleriyle engelli ve yaşlıların belirtilen saatlerde düzenli olarak ateş, nabız ve solunum sayısı takiplerinin yapıldığını, sosyal izolasyon kurallarına kati surette uyulduğunu da hatırlatan Bakan Selçuk, kuruluşlarda görev yapan personelin giriş çıkışlarında ateş takiplerinin yapıldığını, yurt dışından gelen ve 14 günlük karantina süresini doldurmamış bir yakını olan personelin karantina süresi dolmadan kuruluşlara giremediğini hatırlattı.

Bakan Selçuk, kuruluş ek ünite ve boş odaların personelin istirahati için kullanılmak üzere düzenlendiğini de sözlerine ekledi.


Kaynak: DHA

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