Bakan Selçuk: "Huzurevlerimize 64 milyon lira ödenek gönderdik" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Korona virüsle mücadele kapsamında huzurevlerine 64 milyon lira ödenek gönderildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Korona virüsle mücadele kapsamında huzurevlerine 64 milyon lira ödenek gönderildi. Huzurevi çalışanları 28 Mart'tan bu yana sabit vardiya usulü ile çalışıyor. Yakınlarının yanında izinli kalan yaşlılarımızdan huzurevi ücreti alınmayacak" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Covid-19 pandemisi kapsamında huzurevlerinde alınan ilave tedbirleri açıkladı. Covid-19 pandemisinin özellikle belli bir yaş grubunu ve bağışıklığı düşük, tıbbi literatürde "kırılgan" olarak adlandırılan grubu hedef aldığını hatırlatan Bakan Selçuk, "Covid-19'un yayılma hızından ötürü huzurevleri, yaşlı bakım merkezleri gibi büyüklerimizin toplu olarak yaşadıkları kurumsal alanları yakından takip ediyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen hijyen kuralları ile sosyal izolasyon gibi en temel tedbirleri personel ve huzurevinde kalan yaşlılar için uyguladıklarını belirten Selçuk, sıklıkla ateş takibinin yapılması gibi her türlü koruyucu, önleyici çalışmayı hızla uyguladıklarını kaydetti. Bakan Selçuk, "Huzurevlerinde büyüklerimizin sadece ateş ölçümlerini yapmıyoruz, hipotermiye (36 derece altındaki vücut ısısına) de özellikle dikkat ediyoruz. Takip formlarımızda solunum sayısı da takip ettiğimiz parametreler arasında" şeklinde konuştu.

Kuruluşta kalan tüm yaşlılar için maske temin ettiklerini, yaşanan süreç boyunca tüm personelin maske kullanması zorunluluğu olduğunu da hatırlatan Selçuk, "Bulaş riskinin en aza indirilmesi amacıyla temizlik, laboratuvar, tıbbi malzeme ve ilaçlar ile diğer özel malzeme alımları için huzurevlerimize 64 milyon lira ödenek gönderdik" diye konuştu.

Ülke genelindeki huzurevlerinde kişisel korucuyu donanımlar ile dezenfekte için gerekli tüm ürün envanterini Aile Bilgi Sistemi'ndeki bir yazılım ile takip ettiklerini kaydeden Bakan Selçuk, "Tüm kuruluşlarımızda en az üç ay yetecek kadar kişisel koruyucu, temizlik ve dezenfektan ürünlerini tedarik etmiş durumdayız" dedi.

"Huzurevi çalışanları 28 Mart'tan bu yana sabit vardiya usulü ile çalışıyor"

Huzurevlerinde ilk tedbirleri 7 Ocak itibarıyla uygulamaya başladıklarını hatırlatan Selçuk, umreden dönen yaşlıları özel donanımlı ev tipi sosyal hizmet kuruluşunda 14 gün boyunca karantinada tutmak, özel-resmiitüm huzurevlerinde 14 günlük sabit vardiya uygulamasını hayata geçirmek de dahil olmak üzere tüm koruyucu önleyici tedbirleri bugüne kadar hızla yürüttüklerini kaydetti. Bakan Selçuk, tüm kuruluşlarda tertip ve nakilleri tamamen durdurduklarını da hatırlattı.

"Yakınlarının yanında izinli kalan yaşlılarımızdan huzurevi ücreti alınmayacak"

Bakan Selçuk, huzurevlerinde kalan yaşlılardan bazılarının bu süreci yakınlarının yanında geçirmek isteğini belirterek, "Yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlılarımızdan izinli oldukları süre boyunca huzurevi ücreti alınmayacak" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA