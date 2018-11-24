Bakan Selçuk: "Hükümet Olarak Amacımız Eğitimin Tüm Bileşenlerinde Niteliği Yükseltmektir"

Bakan Selçuk: "Hükümet Olarak Amacımız Eğitimin Tüm Bileşenlerinde Niteliği Yükseltmektir"

- - Milli Eğitim Bakanlığı binası Başöğretmen Salonu 1 ilden gelen öğretmenler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı binası Başöğretmen Salonu'nda 81 ilden gelen öğretmenleri kabul etti.

- - Milli Eğitim Bakanlığı binası Başöğretmen Salonu
1 ilden gelen öğretmenler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı binası Başöğretmen Salonu'nda 81 ilden gelen öğretmenleri kabul etti. Bakan Selçuk burada düzenlenen programda öğretmenlere hitap etti.

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