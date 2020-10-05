Bakan Selçuk: "Hiçbir özgürlük çocuk istismarına gerekçe ve kalkan oluşturamaz"
05.10.2020 13:05 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:12
Devlet korumasında yetişen gençlerin işe yerleştirme kura töreni Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasında yetişen gençlerin işe yerleştirme kura törenine katıldı.
Devlet korumasında yetişen gençlerin işe yerleştirme kura töreni
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasında yetişen gençlerin işe yerleştirme kura törenine katıldı. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı