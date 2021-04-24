Son dakika haberleri: Bakan Selçuk: "Hiçbir karşılığı olmayan bu iftiralar yok hükmündedir"

Gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde "Ermeni soykırımı" ifadesine tepki göstererek, "Hem tarih hem hukuki zeminde hiçbir karşılığı olmayan bu iftiralar yok hükmündedir" dedi.