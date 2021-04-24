Son dakika haberleri: Bakan Selçuk: "Hiçbir karşılığı olmayan bu iftiralar yok hükmündedir"
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Son dakika haberleri: Bakan Selçuk: "Hiçbir karşılığı olmayan bu iftiralar yok hükmündedir"

Son dakika haberleri: Bakan Selçuk: 'Hiçbir karşılığı olmayan bu iftiralar yok hükmündedir'
İhlas Haber Ajansı / Buket Güven - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde "Ermeni soykırımı" ifadesine tepki göstererek, "Hem tarih hem hukuki zeminde hiçbir karşılığı olmayan bu iftiralar yok hükmündedir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde "Ermeni soykırımı" ifadesine tepki göstererek, "Hem tarih hem hukuki zeminde hiçbir karşılığı olmayan bu iftiralar yok hükmündedir" dedi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarih arşivleri gerçeğin aynasıdır, siyasi hezeyanlara değil yaşanmışlıklara dayanır. Biz, evlatlarımıza tarihi bilimin yol göstericiliğinde çarpıtmadan anlatıyoruz. Hem tarihi hem hukuki zeminde hiçbir karşılığı olmayan bu iftiralar yok hükmündedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Buket Güven

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