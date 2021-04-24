Son dakika haberleri: Bakan Selçuk: "Hiçbir karşılığı olmayan bu iftiralar yok hükmündedir"
Gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde "Ermeni soykırımı" ifadesine tepki göstererek, "Hem tarih hem hukuki zeminde hiçbir karşılığı olmayan bu iftiralar yok hükmündedir" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde "Ermeni soykırımı" ifadesine tepki göstererek, "Hem tarih hem hukuki zeminde hiçbir karşılığı olmayan bu iftiralar yok hükmündedir" dedi.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarih arşivleri gerçeğin aynasıdır, siyasi hezeyanlara değil yaşanmışlıklara dayanır. Biz, evlatlarımıza tarihi bilimin yol göstericiliğinde çarpıtmadan anlatıyoruz. Hem tarihi hem hukuki zeminde hiçbir karşılığı olmayan bu iftiralar yok hükmündedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Buket Güven