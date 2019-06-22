Bakan Selçuk: Her daim istişareden yana olduk

Bakan Selçuk: Her daim istişareden yana olduk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu-Sen İstanbul Buluşması programında konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu-Sen İstanbul Buluşması programında konuştu.

Kaynak: AA
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