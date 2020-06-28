Bakan Selçuk: "Hem şiddet mağduru kadının hem çocuğunun yanındayız"
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Bakan Selçuk: "Hem şiddet mağduru kadının hem çocuğunun yanındayız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sıcak kapılarını açtığı şiddet mağduru kadınların kendi ayakları üzerinde durmasına da yardımcı oluyor.

Bakan Selçuk:
28.06.2020 09:06 | Son Güncelleme: 28.06.2020 09:10

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sıcak kapılarını açtığı şiddet mağduru kadınların kendi ayakları üzerinde durmasına da yardımcı oluyor. Aldığı eğitimin ardından iş sahibi olan kadınlar mutluluklarını kağıda döktü. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 yılında meslek edindirme kurslarından 5 bin 864 kadının faydalandığını; bu yıl ise şu ana kadar bin 748 kadının kurslardan yararlandığını kaydetti.

Bakanlığa bağlı kadın konukevlerinde kalan ve meslek edindirme kurslarından yararlanarak işe yerleşen kadınlar mutluluklarını yazdıkları mektuplarla ifade etti. Kadınlar, kendi el yazılarıyla yazdıkları mektuplarda hayatlarının nasıl değiştiğini şu sözlerle anlattılar:

"Onlarla tanıştığım için şanslıyım"

A.T. konukevinde kaldığı iki yıllık süre boyunca temizlik, hijyen, örgü, nakış, ilkyardım ve hasta bakım kurslarından yararlandığını belirterek, "Eğitimlerimin yanı sıra iş sahibi de oldum. Konukevi personelleri çok iyi insanlar. Onlarla tanıştığım için çok şanslıyım" dedi.

Üç çocuğuyla şiddetten kaçarak konuk evine sığınan S.İ. mektupta, "Konukevinde kaldığım sürece yaşlı bakım, örgü ve takı kurslarını aldım. Sonrasında konukevi kanalıyla bir bakım evinde işe girdim" ifadelerine yer verdi. S.İ., ayrıca, asgari ücretle çalıştığını ve çocuklarıyla eve çıktığını da söyledi.

Konukevinde kalan başka bir kadın da, eşinin şiddetinden kaçarak konuk evine yerleştiğini anlatarak, "Burada kırılmış dişlerimi yaptırdılar. Bana değerli olduğumu hatırlattılar. Örgü ve takı kursları aldım. Daha sonra işe girdim. Konukevindeki tüm personelden Allah razı olsun. Ayaklarımın üzerinde durmamda ve başarılı olmamada emekleri büyük" dedi.

"Bu yıl bin 748 kadın kurslardan yararlandı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın konukevinden hizmet alan kadınların işe yerleştirilme sürecini kolaylaştırmak ve daha fazla şiddet mağdurunun iş ve meslek edinmesini sağlamak amacıyla İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Müdürlükleri, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Konukevleri bünyesinde el sanatları, görsel sanatlar (ahşap süsleme, resim, hat ve dokumacılık), aşçılık, pastacılık, Türk mutfağı, kuaförlük, hasta ve yaşlı bakımı, iş arama becerileri, giyim ve tekstil kursları açıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, 2019 yılında meslek edindirme kurslarından 5 bin 864 kadının faydalandığını; bu yıl ise şu ana kadar bin 748 kadının kurslardan yararlandığını kaydetti.

"Hem şiddet mağduru kadının hem çocuğunun yanındayız"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, konukevine gelen şiddet mağduru kadınların yanı sıra beraberindeki çocuğunun da güçlenmesine yardımcı olduklarını ifade ederek, "Kadın konukevinde kalan kadınlara barınma sürecinde; temel yaşam becerileri, özgüven, stres yönetimi, problem çözme gibi eğitimlerle destek sağlıyoruz. Ayrıca, Kadın Konukevleri Hizmet Standartları Rehberi doğrultusunda; şiddet mağdurunun becerileri dikkate alınarak; iş arama, cv hazırlama, iletişim becerileri, para yönetimi vb. eğitimlerle destek veriyoruz" dedi.

145 kadın konukevi, 3 bin 482 kapasiteyle hizmet veriyor

Türkiye genelinde; 81 ilde Bakanlığa bağlı 110 kadın konukevi 2 bin 717 kapasiteyle, belediyelere bağlı 11 ilde 32 kadın konukevi 703 kapasiteyle, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı 2 kadın konukevi 42 kapasiteyle ve sivil toplum kuruluşuna bağlı 1 kadın konukevi 20 kapasiteyle olmak üzere toplam 145 kadın konukevi 3 bin 482 kapasiteyle hizmet veriyor. Kadın konukevlerinden hizmet alan kadınların ve beraberindeki çocuklara; doğrudan ya da ilgili kuruluşlara yönlendirmek suretiyle barınma, psiko-sosyal destek, hukuki destek, tıbbi destek, ekonomik destek, mesleki destek, eğitim desteği, çocukları için kreş, rehberlik ve yönlendirme gibi alanlarda hizmetin yanı sıra kadınların becerilerini geliştirerek güçlenmelerini ve işe yerleşmelerini sağlamak amacıyla çeşitli mesleki danışmanlık çalışmaları da yapılıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

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