Son dakika haber: Bakan Selçuk: Hedefimiz iş kulüplerinin yıl sonuna kadar Türkiye genelinde yaygınlaştırılması
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Son dakika haber: Bakan Selçuk: Hedefimiz iş kulüplerinin yıl sonuna kadar Türkiye genelinde yaygınlaştırılması

11.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:52
Son dakika haber: Bakan Selçuk: Hedefimiz iş kulüplerinin yıl sonuna kadar Türkiye genelinde yaygınlaştırılması

Son dakika haberine göre AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Geçen haziran ayından 2020'nin sonuna kadar 11 bin 500 kişi çevrim içi düzenlenen eğitimlerden yararlandı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Geçen haziran ayından 2020'nin sonuna kadar 11 bin 500 kişi çevrim içi düzenlenen eğitimlerden yararlandı. Hedefimiz iş kulüplerinin 2021 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde yaygınlaştırılması" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından milyonlarca çalışana destek olduklarını, bununla birlikte iş kulüplerinde verilen yüz yüze eğitimi elektronik ortama taşıdıklarını hatırlattı. Kadın, genç, engelli, eski hükümlü gibi işgücü piyasasında özel politika gerektiren gruplara yönelik eğitimlerin sürdürüldüğünü kaydeden Bakan Selçuk, "68 ilde 76 birimde faaliyet gösteriyoruz. Hedefimiz iş kulüplerinin 2021 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde yaygınlaştırılması" dedi.

İŞKUR tarafından verilen Yoğunlaştırılmış İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti kapsamında iş arayanları işgücü piyasasına hazırladıklarını belirten Bakan Selçuk, "İş kulübü eğitimlerimizde özgeçmiş hazırlama, kariyer planlaması ve iş görüşmesinde yapılması gerekenleri katılımcılara aktarıyoruz. Beş güne kadar düzenlenebilen eğitimlerle katılımcılarımıza kendini ve işgücü piyasasını tanıma, beden dili, mülakat teknikleri ve işveren beklentileri gibi konularda teorik ve pratik eğitimler veriyoruz. Eğitim içeriklerini, hedef grubun ihtiyacı doğrultusunda belirliyoruz. Ayrıca işverenlerimizi de bu eğitime dahil ediyoruz. Mülakat simülasyonlarına katılmalarını sağlıyoruz. Grup görüşmesi, bireysel çalışma ve akran danışmanlığı gibi yöntemleri kullanarak katılımcıların özgüvenini ve motivasyonunu artırıyoruz" diye konuştu.'11 BİN 500 KİŞİYE ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM VERDİK'Geçen haziran ayından 2020'nin sonuna kadar 11 bin 500 kişinin çevrim içi düzenlenen eğitimlerden yararlandığını kaydeden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Çalışmalar kapsamında eğitim kurumları, kadın konukevleri, çocuk destek merkezleri, denetimli serbestlik müdürlükleri, halk eğitim merkezleri ve sivil toplum kuruluşları gibi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapıyoruz. Okullarımızın çevrim içi eğitime geçmesiyle biz de onlara bu süreçte gereken uyumu sağladık. 2020 yılında üniversite düzeyinde düzenlediğimiz çevrim içi eğitimlere 7 bin 887 öğrenci katıldı. Bu zorlu süreçte mezun olan ve eğitimlerine devam eden öğrencilerimizin kariyer planlamalarına destek olduk."

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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