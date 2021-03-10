Milli Eğitim Bakan'ından Batman'daki kazada ölen öğrencilerine rahmet mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Batman'dan gelen okul servisi kazası haberinin hüznüyle başladık güne. Hayatını kaybeden evlatlarıma Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Batman'da okul servisinin uçuruma yuvarlandığı kazada 2 öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batman'dan gelen okul servisi kazası haberinin hüznüyle başladık güne. Hayatını kaybeden evlatlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerimizin acılarını yürekten paylaşıyorum. Tedavi altındaki yavrularımızın sağlık durumlarını yakından takipteyiz. Şifa ile kavuşmak duasıyla" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı