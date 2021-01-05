Bakan Selçuk "Hayatın İçindeki Müfredat" el kitabını tanıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bakan Selçuk "Hayatın İçindeki Müfredat" el kitabını tanıttı

05.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:53

- Bakan Selçuk "Hayatın İçindeki Müfredat" el kitabını tanıttı.

- Bakan Selçuk "Hayatın İçindeki Müfredat" el kitabını tanıttı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

" Bu kitaptaki metinler; geleneklerimizi, göreneklerimizi, değerlerimizi bilimsel bir bakış açısına ve eleştirel düşünmeye uygun olarak ele alıyor"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hayatın İçindeki Müfredat" el kitabını tanıtımında, "Bu kitaptaki metinler; geleneklerimizi, göreneklerimizi, değerlerimizi bilimsel bir bakış açısına ve eleştirel düşünmeye uygun olarak ele alıyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okula giden çocukların velileri ile okulda öğrendikleri bilgileri gerçek hayatta pekiştirmesine ve uygulamasına olanak sağlayacak "Hayatın İçindeki Müfredat" isimli el kitabını Bakanlıkta düzenlenen bir basın toplantısı ile tanıttı.

Kitaplardaki kazanımları günlük hayatta uygulamanın önemini vurgulayan Bakan Selçuk şöyle konuştu:

"Eğitim elbette insan gelişiminin vazgeçilmez bir parçası ve evlatlarımızın bu süreç içerisinde gelişmeleri, günlük hayatla kitaplar arasındaki ilişkiyi kavramaları ve müfredatın içindeki kazanımlarla günlük yaşamdaki pratikler arasında bağlantıları kurabilmeleri son derece önemlidir diye düşünüyoruz. Onların, bilgiyi anlamlı bulmaları ve anlamlı kılmaları için bir vesile olacak diye düşünüyoruz."

"Velilerimize bir hediye olarak sunmaktan mutluluk duyuyoruz"

Hazırlanan el kitabını velilere hediye olarak sunmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Selçuk şunları dedi:

"Okula başlayan bir çocuk, okulu ve ailesi arasında bir denge tutturmaya çalışıyor ve ikisini de anlamaya çalışıyor. Bir uyum yakalama çabası içerisine giriyor. Biz bu uyumun kolaylaşması için bir el kitabı hazırladık ve bunu da velilerimize bir hediye olarak sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizim bu el kitabındaki amacımız, derslerle hayat arasındaki ilişkiye dikkat çekmek. Bizim evde yaptığımız, sokakta yaptığımız, işte yaptığımız birçok şeyin aslında okuldaki derslerle bire bir, doğrudan alakalı olduğunu bir kanıtını ortaya koymak. Çocuklarımızın genelde derslerde öğrendiklerim 'ne işe yarayacak, bu bilgileri niye öğreniyoruz, bu bize hayatta nasıl lazım?' sorusunu ara sıra sorduklarının farındayız. Velilerimizin de zaman zaman bu sorulara eşlik ettiklerini biliyoruz. Bu kitaptaki metinler; geleneklerimizi, göreneklerimizi, değerlerimizi bilimsel bir bakış açısına ve eleştirel düşünmeye uygun olarak ele alıyor."

Kitabın içeriğinden de bahseden Selçuk, "Kitapta küçük kahramanlar var ve velilerinin onlarla birlikte hikayelerinden söz ediyoruz. Biz bu hikayelerle, örnek etkinliklerle çocuklarımıza bir bakış açısının, anne baba ile birlikte nasıl hayata geçirilebileceğini de somut olarak ortaya koymaya da gayret ediyoruz. Onlara sorumluluk alanı olan derslerde aslında eğlenceli ve ilginç bir şekilde de vakit geçirebileceklerini göstermek istiyoruz. Bu el kitabından 5 milyon adet bastırdık ve okul müdürlüklerine de bunun teslimatını başlatmış durumdayız. Sizler bu kitapları okul müdürlüklerinden temin edebilirsiniz. Ayrıca kitabımız Eba platformu için de e-kitap olarak da yer alacak. Bu çalışmadan dolayı emeği geçen tüm arkadaşlarıma özel olarak teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum" diye konuştu.

Bakan Selçuk konuşmasının ardından kitabı deneyimleyen veliler ve çocuklar ile düzenlenen bir video konferansta buluştu. Hakkari, Uşak, Ordu, Ağrı ve Niğde illerinden katılan aileler kitap hakkındaki düşüncelerini Bakan Selçuk'a iletti.

Bakan Selçuk 'Hayatın İçindeki Müfredat' el kitabını tanıttı
Bakan Selçuk 'Hayatın İçindeki Müfredat' el kitabını tanıttı
Bakan Selçuk 'Hayatın İçindeki Müfredat' el kitabını tanıttı
Bakan Selçuk 'Hayatın İçindeki Müfredat' el kitabını tanıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Yaşar Güler Pınar Gültekin Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Çağla Şıkel Demet Özdemir
Spor Vitor Hugo Arda Turan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kaza Otomobil Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Selçuk "Hayatın İçindeki Müfredat" el kitabını tanıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 12:55:40. #1.14#
title