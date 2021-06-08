Bakan Selçuk, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı"na katıldı (1)
Kalaba Kent Meydanı Seğmenlerin gösterisi Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı Vali Vasip Şahin'in konuşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final...
Kalaba Kent Meydanı
Seğmenlerin gösterisi
Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı
Vali Vasip Şahin'in konuşması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı"na katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin