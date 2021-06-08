Bakan Selçuk, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı"na katıldı (1)
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Bakan Selçuk, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı"na katıldı (1)

Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Kalaba Kent Meydanı Seğmenlerin gösterisi Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı Vali Vasip Şahin'in konuşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final...

Kalaba Kent Meydanı

Seğmenlerin gösterisi

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı

Vali Vasip Şahin'in konuşması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı"na katıldı.

Bakan Selçuk, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı'na katıldı (1)
Bakan Selçuk, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı'na katıldı (1)
Bakan Selçuk, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı'na katıldı (1)
Bakan Selçuk, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı'na katıldı (1)
Bakan Selçuk, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı'na katıldı (1)
Bakan Selçuk, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı'na katıldı (1)
Bakan Selçuk, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı'na katıldı (1)
Bakan Selçuk, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı'na katıldı (1)
Bakan Selçuk, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı'na katıldı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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Bakan Selçuk, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı"na katıldı (1) - Haberler
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