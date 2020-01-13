Bakan Selçuk: "Hayaliniz yoksa, cesaretiniz yoksa bir ilham peşinde değilsek hiçbir şey çıkmaz" -...
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Bakan Selçuk: "Hayaliniz yoksa, cesaretiniz yoksa bir ilham peşinde değilsek hiçbir şey çıkmaz" -...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuştu.

13.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:30
Bakan Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı 'un konuşması

Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuştu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Selçuk: "Hayaliniz yoksa, cesaretiniz yoksa bir ilham peşinde değilsek hiçbir şey çıkmaz" -...
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