Bakan Selçuk: "Hayaliniz yoksa, cesaretiniz yoksa bir ilham peşinde değilsek hiçbir şey çıkmaz" -...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuştu.
13.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:30
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuştu. (2)
Kaynak: AA