Bakan Selçuk, hastanede tedavi gören öğrencilerle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Selçuk, hastanede tedavi gören öğrencilerle buluştu

Bakan Selçuk, hastanede tedavi gören öğrencilerle buluştu
Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tedavileri nedeniyle hastane ve evlerinde eğitimlerine devam etmek zorunda kalan çocuklarla çevrimiçi etkinlikte bir araya geldi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tedavileri nedeniyle hastane ve evlerinde eğitimlerine devam etmek zorunda kalan çocuklarla çevrimiçi etkinlikte bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tıbbi tedavisi devam ettiği için İstanbul'da evde ve hastanede eğitim görev çocukların düzenlediği çevrim içi 23 Nisan şenliğine Bakan Selçuk da dahil oldu. Şenlikte çocuklar; hazırladıkları şiirleri, şarkıları arkadaşlarıyla paylaştı. İstanbul'daki 11 hastane sınıfı ve onlarca eve konuk olan Selçuk, çocuklara "Sizleri çok seviyoruz ve sizlere güveniyoruz, hepiniz iyileşecek ve yarınların sahibi olacaksınız. Sizden bir ricam var; bana hepiniz bir mektup yazın. Benden beklentilerinizi dile getirin. Hepsini okuyup cevap yazacağım" diye seslendi.


Bakan Selçuk, hastanede tedavi gören öğrencilerle buluştu
Bakan Selçuk, hastanede tedavi gören öğrencilerle buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi
Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor
Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor
İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste
İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Vedat Bilgin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Yılmaz Vural Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Selçuk, hastanede tedavi gören öğrencilerle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 18:25:21. #1.16#

title