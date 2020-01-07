Bakan Selçuk, Güney Sudanlı Bakan Acuil ile görüştü

07.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:22

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Güney Sudan yönetiminin FETÖ ile mücadele konusunda gösterdiği dayanışmadan duyulan memnuniyeti ifade ederek, imzalanan mutabakat zaptı kapsamındaki FETÖ'ye ait okul arazilerinin devir süreçlerinin hızlandırılmasının önemli olduğunu bildirdi.

Selçuk, Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Awut Deng Acuil ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki eğitim ve iş birlikleri konuları ele alındı.

Bakan Selçuk, Afrika'da barış ve huzurun tesisi için Türkiye'nin her zaman Güney Sudan ile iş birliğine devam edeceğini belirterek, "Eğitim alanındaki iş birliği kapsamında, şimdiye kadar 150 dolayında Güney Sudanlı öğrenci Türkiye Bursları'ndan yararlandı. Hala ülkemiz yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören 89 Güney Sudanlı öğrenci var. Ülkemizde öğrenim gören bu öğrencilerin eğitim, kültür ve teknoloji alanında sağlam bir dostluk köprüsü oluşturacaklarına hiç şüphem yok." dedi.

Sudan'ın bir bütün olarak gelişmesine, özellikle eğitim alanında destek olacaklarını vurgulayan Selçuk, öğretmen ve meslek eğitimi ile müfredat gibi konularda iş birliği yapılabileceğini söyledi. Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Güney Sudan yönetimi, FETÖ ile mücadelemizde büyük bir dayanışma gösterdi. Bu bizi ziyadesiyle memnun etti. Türkiye Maarif Vakfı heyetimizle Kasım 2018'de Juba'ya gerçekleştirdiği ziyaret vesilesiyle FETÖ'ye ait okul arazilerinin devredilmesi hususunu içeren mutabakat zaptı imzalandı. Devir süreçlerinin hızlandırılması bizim açımızdan oldukça önemli."

İnsani yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür

Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Awut Deng Acuil de iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni olmadığına işaret ederek, "Tüm insani yardımlarınız ve ülkemizdeki barışın inşasına katkılarınızdan dolayı halkım adına teşekkür ederim. Öğrencilere sağladığınız burslar için minnettarız. Türkiye ile ilişkilere değer veriyor ve bu ilişkilerin derinleşmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Şubat ayına kadar milli birlik hükümetinin kurulacağını belirten Acuil, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki eğitim alanında iyi bir yerde değiliz. Önümüzdeki dönemde ülkemize eğitim alanında yatırım yapacağız. Türkiye'nin bu alanda büyük tecrübeleri var. İnsanlarımız, yıllar süren savaşlar nedeniyle nesiller boyu eğitim alamadı. Yetişmiş insan açığımız var. Öğrencilere yatırım yapmadan önce öğretmenlere yatırım yapmalı, insan açığını kapatmalıyız. Türkiye'de eğitim gören öğrencilerimiz, buna başlı başına katkı sağlayacak."

Bakan Acuil, FETÖ'ye ait okul arazilerinin devredilmesine ilişkin gerekli notu aldıklarını belirterek, "Kısa sürede sonlandırmaya çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA