04.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:21

Bakan Selçuk: Güçlü üniversiteler ile işbirliğimiz devam edecek

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Harvard Üniversitesi ile işbirliğinde hayata geçirilen 'Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik Öğretmen Eğitimi Mesleki Gelişim Programı'nı tanıtarak, "Bunun devamının gelmesini de bekliyoruz ve dünyadaki diğer güçlü üniversitelerle işbirliğimizin de devamının geleceğinin burada müjdesini vermek istiyorum" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı ve Harvard Üniversitesi'nin işbirliği, Limak Vakfı'nın desteğiyle hayata geçirilen 'Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik Öğretmen Eğitimi Mesleki Gelişim Programı' tanıtım toplantısında konuştu. Bakan Selçuk, tanıtımını yaptıkları mesleki gelişim programının 'güçlü öğretmen güçlü gelecek' adı altında vurguladıkları konuların çok güzel bir örneği olduğunu söyledi. Selçuk, bu örneğin uluslararası bir tecrübeyi de içinde barındırması bakımından ayrı bir önem taşıdığını kaydetti.

BÜTÜNCÜL ANLAYIŞ VURGUSUSon 20 yılda disiplinler arası yaklaşımın da ötesine geçildiğini ve disiplinler üstü anlayışın ortaya çıktığını kaydeden Selçuk "Bizim de MEB olarak ilkokullarımızın, ortaokullarımızın, üniversitelerimizin, öğretmenlerimizin bu bakış açısından uzak olmasına elbette izin vermemiz mümkün değil ve bu değişimin evrensel izdüşümünü kendi mekanlarımızda, içeriklerimizde yansıtmak gibi bir amacımız var. 1800-1900'lü yılların bu parçacı bakış açısından bütüncül bakış açısına doğru giden anlayışla birlikte eğitimin de kendi doğasını dönüştürmesi gerekiyor. İşte tam da bu anlamda hem içeriklerde hem de öğretmen yetiştirmede bu bütüncül anlayışın yansıtılması kaçınılmaz bir gereklilik. Çünkü problemlerin çözüm yolları değişti, problemlere bakış açısı değişti, soru çözmenin ötesinde sorun çözmek üzerinden bir yaklaşım gündeme gelmeye başladı" diye konuştu. Öğrencilerin derste öğrendikleri bilgiler ile hayat arasında kurdukları bağın önemine işaret eden Bakan Selçuk, "Öğrencilerimizin sınıf içerisinde karşılaştığı bilgi içeriklerine anlam yükleyebilmelerinin çok ayrı bir değeri var. Yani biz bunu öğreniyoruz; ama bunun gerçekten hayattaki karşılığı ne, dersler arasındaki ilişkiler ne? Ben kendi öğrencilik hayatımdan hatırlıyorum, en çok zorlandığım; ama en çok sevdiğim derslerden birisi fizikti. Fizik dersinin bir taraftan somut tarafı bir taraftan soyut tarafı hep böyle içinden çıkamadığım bir konuydu. Tam da bu noktada fen lisesi programı uygulayan tüm okullarımızda öğretmenlerimizin uluslararası birikimle karşılaşmasını istedik" dedi.'GÜÇLÜ ÜNİVERSİTELERLE İŞ BİRLİĞİ'Mesleki gelişim programını Harvard Üniversitesi ve Limak Vakfı'nın desteği, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim üyelerinin katkısıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Selçuk, şöyle devam etti: "Öğrencilerimizin daha eleştirel düşünebilmesi daha somut konular üzerinde fikir yürütebilmesi ve gerçekten sorgulayıcı çocuklar yetişmesi amacı bu tür etkinliklerle hayata geçebiliyor; ama öncelikle öğretmenimizi bu yaklaşımla, bu disiplinler üstü yaklaşımla tanıştırmak gerekiyordu. Bu anlamda da bu çalışmayı çok önemsiyoruz ve devamı gelecek. Nasıl gelecek? Hem öğretmenlerimiz gittiği okullarda, illerde, ilçelerde bunu paylaşma imkanı bulacaklar hem de ODTÜ ve benzeri üniversitelerdeki akademisyen arkadaşlarımız bu bilgi içeriğinin yaygınlaşması için bize destek verecekler. Harvard Üniversitesi ile Mart 2019'da imzalanan bir işbirliği var, bunun devamının gelmesini de bekliyoruz ve dünyadaki diğer güçlü üniversitelerle işbirliğimizin de devamının geleceğinin burada müjdesini vermek istiyorum."ÖĞRETMENLERE TAVSİYELERÖğretmenlere tavsiyede de bulunan Bakan Selçuk, "Benim öğretmen arkadaşlarımdan istirhamım öğrencileriyle karşılaştıklarında fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi derslerin aslında bir bütünün parçası olduğu, bunların iç içe olduğu ve günlük hayata yansımalarının ne şekilde olduğu konularında çok somut hikayelerden yola çıkmaları. Bu hikayeler çocuklarımızı motive ediyor ve bu motivasyonun sonucunda da çocuklar niçin neyi nasıl yaptıkları konusundaki anlam setlerini genişletiyorlar ve daha manalı bir bakış açasına sahip olmaya başlıyorlar" ifadelerini kullandı. Selçuk, 'güçlü öğretmen güçlü gelecek' çalışmalarının artarak devam edeceğini belirterek, "Çünkü biz öğretmenle yola çıkıyoruz, Atatürk'ün deyişiyle öğretmenlerin omzunda yükselecek bu çalışmalar, onların desteği sürdükçe bu ülkenin geleceğinden umutlu olmamak elde değil" dedi.LİMAK VAKFI BAŞKANI: EĞİTİMDE GÜÇ BİRLİĞİ ÖNEMLİLimak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ise, destek verdikleri mesleki gelişim programını yeni bir dönemin başlangıcı olarak gördüklerini ifade ederek, "Mart ayında imzalanan bu protokol çerçevesinde toplam 100 öğretmenimiz geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen eğitimi başarıyla tamamladılar. Eğitim de güç birliğiyle yol almanın ne kadar önemli olduğunu, küresel trendleri takip etmenin, küresel tartışmaları takip etmenin de çağımız dünyasında ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz" dedi.Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da, geçtiğimiz 14 ay içerisinde öğretmenler için 38 mesleki gelişim programı hazırlandığını vurgulayarak, "100 öğretmenimizin katıldığı bu programa fen liseleri ve fen lisesi programını uygulayan imam hatip lisesi öğretmenlerimiz dahil oldular. Programımızı 2020 yılı içerisinde yaklaşık 18 bin öğretmenimize ulaştıracağız, önümüzdeki 18 ay içerisinde yaklaşık 70 bin öğretmenimiz bu programlardan geçecek" bilgisini paylaştı.

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Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, -

Kaynak: DHA