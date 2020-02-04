Bakan Selçuk: "Güçlü öğretmen, güçlü gelecek konusunu önemsiyoruz"

04.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:25

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü iş birliğinde Limak Vakfının destekleriyle fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanlarında Öğretmen Eğitimi Mesleki Gelişim Programı başlatıldı. Programın tanıtımında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Güçlü öğretmen, güçlü gelecek adı altında vurguladığımız konuların çok güzel bir örneğini yaşıyoruz. Bu örnek uluslararası bir tecrübeyi de içinde barındırması bakımından ayrı bir önem taşıyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü iş birliğinde Limak Vakfının destekleriyle fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanlarında düzenlenen Öğretmen Eğitimi Mesleki Gelişim Programı'nın tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Selçuk, yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerin uluslararası tecrübeye sahip olması için atılan adımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Güçlü öğretmen, güçlü gelecek adı altında vurguladığımız konuların çok güzel bir örneğini yaşıyoruz. Bu örnek uluslararası bir tecrübeyi de içinde barındırması bakımından ayrı bir önem taşıyor. Bizim, Milli Eğitim Bakanlığı olarak ilkokul, ortaokul, üniversite öğretmenlerimizin bu eğitimlerden uzak olması mümkün değil. Bilimsel bilgide ortaya çıkan bu değişimin, dönüşümün evrensel izdüşümünü kendi mekanlarımızda ve içeriklerimizde yansıtmak gibi bir düşüncemiz var" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Harvard Üniversitesi arasındaki iş birliğine katkı veren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Limak Vakfına teşekkür eden Selçuk, "Fen Lisesi programı uygulayan tüm okullarımızda öğretmenlerimizin uluslararası birikimle karşılaşmasını istedik. Harvard Üniversitesi ve Limak Vakfının desteğiyle Orta Doğu Teknik Üniversitesinin öğretim üyelerinin katkısıyla bu desteği çok önemsiyoruz. Çünkü bilimi ve sanatı desteklemek vakıflar için keyifli bir iş olsa gerek. Öğrencilerimizin daha eleştirel düşünebilmesi ve somut konular üzerinde fikir yürütebilmesi, gerçekten sorgulayıcı çocuklar yetişmesi amacı bu tür etkinliklerle hayata geçiriliyor. Öncelikle öğretmenimizi bu yaklaşımla tanıştırmak lazımdı. Bu anlamda bu çalışmayı çok önemsiyoruz, devamı gelecek. Hem öğretmenlerimiz gittikleri okullarda, ilçelerde bilgilerini paylaşacak hem de ODTÜ ve benzeri üniversitelerdeki akademisyen arkadaşlarımız bu bilgi içeriğinin yaygınlaşması için bize destek verecek" diye konuştu.

Harvard Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 21 Mart 2019 tarihinde imzalanan protokolü hatırlatan Selçuk, dünyadaki güçlü üniversitelerle bu tür iş birliklerinin devam edeceğini söyledi. Bakan Selçuk, "Öğretmen arkadaşlarımızın bu konularla ilgili çalışırken gözlerindeki ışıltıyı görmek noktasında mutlu olduklarını fark ettim. Öğretmen arkadaşlarımıza hizmet içi eğitimden bahsettiğimizde bu konunun gerçekten hayata dokunuyor olması lazım. Benim öğretmen arkadaşlarımdan isteğim, öğrencileriyle karşılaştıklarında fizik, kimya ve matematik gibi derslerin bir bütünün parçası olduğunu ve günlük hayata yansımalarının ne şekilde olduğu üzerine somut hikayeler anlatması. Bu hikayeler çocuklarımızı motive ediyor. Bu motivasyonun sonunda da çocuklar neyi niçin yaptıkları konusundaki anlam setlerini genişletiyor ve daha manalı bir bakış açısına sahip oluyor. Bugün bu çalışmada emeği geçen çok kurum var. Bu konularda emek veren arkadaşlarımıza teşekkür etmeyi borç biliyoruz" diye konuştu.

Limak Ambassadore Hotel'de gerçekleştirilen programın tanıtım toplantısına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanı sıra; Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, milletvekilleri ve çok sayıda eğitimci katıldı.

(Emin Kuvat - Nurullah Geylani/İHA)

Kaynak: İHA