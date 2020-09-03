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Bakan Selçuk: "Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için 5 milyon TL daha ek...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 5 milyon TL daha ek kaynak gönderildiğini açıkladı.

Bakan Selçuk:
03.09.2020 10:44 | Son Güncelleme: 03.09.2020 10:49

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 5 milyon TL daha ek kaynak gönderildiğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'da 22 Ağustos tarihinde meydana gelen sel ve heyelan felaketinden etkilenen vatandaşlar için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacı olmak üzere oluşturulan ekiplerle doğal afetten etkilenen vatandaşların yanında olduklarını ifade etti. Afetzedeler için bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına daha önce 2,5 milyon TL kaynak aktarıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, "Vatandaşlarımız için 5 milyon daha ek ödenek göndererek, toplamda 7,5 milyon TL kaynak aktarmış olduk" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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