Bakan Selçuk: "Geçtiğimiz Yıl 400 Milyon Reçetenin Yüzde 87'si E-reçete Olarak Düzenlendi"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle E-reçete oranının yüzde 87'ye ulaştığını belirterek, E-reçetelerin yüzde 99 oranında güvenli elektronik imza ile düzenlendiğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, E-reçete oranları hakkında açıklama yaptı. Tüm sağlık hizmet sunucularında Güvenli Elektronik İmza ile E-reçete yazma işleminin zorunlu hale getirildiğini belirten Bakan Selçuk, "Sosyal Güvenlik Sistemimiz 16 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devrim niteliğinde dönüşümler geçirdi. Bu dönüşümlerin en önemlilerinden biri de e-reçete uygulamamız. Sosyal Güvenlik Kurumu'muz tarafından hayata geçirilen MEDULA uygulaması ile sahte reçete, gereksiz tetkik ve muayene gibi suiistimallerin önüne geçiyoruz. Bakanlık olarak bağlı kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşımıza kolaylık sağlamaya, hizmet etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, toplam 400 milyon reçetenin yüzde 87 gibi yüksek bir oranının e-reçete olarak düzenlendiğini belirterek, "Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında da kağıt israfının önüne geçtik, hedefimiz ilaca erişimde zorunlu haller dışında e-reçete kullanımını yüzde 100'e çıkarmaktır" açıklamasında bulundu.

Elektronik reçete uygulaması sağlık hizmet sunucusu, hasta, eczane ve SGK olmak üzere en az dört paydaşa fayda sağlıyor. Sağlık Hizmet Sunucusu açısından; reçetelerin oluşturulmasına standart getirilmiş oldu. Hasta açısından ise manuel reçete düzenlenirken gerek hekimin yazı stili gerekse eczanede faklı değerlendirmeler neticesinde oluşabilecek yanlış ilaç ve doz alma olayları ortadan kalkmış oldu.

Eczanelere sağlanan faydalar

Bir sağlık hizmet sunucusu tarafından tanzim edilmeyen reçete eczane tarafından kaydedilemeyeceğinden sahte reçetelerden dolayı eczanelerin yaşadıkları cezai durumların yaşanması engellendi. Manuel reçetenin kaydı aşamasında eczacılar yaklaşık 26 çeşit bilgiyi MEDULA Eczane Provizyon Sistemine kaydetmek zorundayken e -reçete ile bu bilgilerin büyük kısmı hazır olarak sisteme kayıtlı olarak geldiğinden reçete kaydı kolaylaşarak ve zamandan tasarruf sağlanmış oldu. Manuel reçetede karşılaşılan tahrifat, ilaç eklenmesi gibi kimin tarafından yapıldığının tespitinin zor olduğu durumlar e-reçetede olmayacağından eczaneler tarafından karşılaşılan bu tip cezai işlemler ortadan kalktı. Manuel reçete düzenlenirken gerek hekimin yazı stili gerekse eczanede faklı değerlendirmeler neticesinde oluşabilecek yanlış ilaç ve doz verme olayları ortadan kalktı. Eczaneler artık geri ödeme amacıyla elektronik reçeteleri ve eki belgeleri Kuruma teslim etme işiyle uğraşmıyor.

SGK açısından sağlanan faydalar

Sahte kaşe ile üretilmiş sahte reçeteler Kuruma teslim edilemiyor. Geçilmesi düşünülen elektronik fatura neticesinde sağlık hizmet sunucularından ve eczanelerden hiçbir belgenin Kuruma teslim edilmesine gerek kalmayarak, reçetelerin teslim alınması, örneklenmesi, incelenmesi ve geri ödeme sonrası arşivlenmesinde yaşanan sıkıntılar ortadan kalktı. Reçete eki belgelerin (Tetkik sonucu gösterir belgeler, Endikasyon dışı onay formu, Hasta güvenlik izlem formu gibi) Kuruma teslim edilmesine gerek kalmadı. Manuel reçetede tahrifat, ilaç ekleme gibi nedenlerle eczanelerin sözleşmelerinde yer alan cezai işlemler ortadan kalktı. Kurum ve üçüncü kişiler tarafından yapılacak inceleme ve denetimlerde ilgili reçetelere ulaşmak açısından yaşanan sorunlar ortadan kalktı. Yıllık 400 milyon adet reçetenin saklanması, korunması için gerekli depolama işlemlerinden tasarruf sağlanarak binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçilmiş oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA