Bakan Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katıldı
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Bakan Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nda, Kovid-19 ile mücadeledeki uygulamaları paylaştıklarını ifade etti.

Bakan Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katıldı
10.09.2020 20:07 | Son Güncelleme: 10.09.2020 20:10

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nda, Kovid-19 ile mücadeledeki uygulamaları paylaştıklarını ifade etti.

Selçuk, Twitter hesabındaki paylaşımında, video konferans yöntemiyle katıldığı G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nda üye ülke temsilcileriyle Kovid-19 ile mücadeledeki uygulamaları paylaştıklarını belirtti.

Bakan Selçuk, çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler alanlarındaki tecrübeleri aktardıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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