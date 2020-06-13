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Bakan Selçuk: Fesih kısıtını bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu.

Bakan Selçuk: Fesih kısıtını bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz
13.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:00

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu. Bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz" dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Pandemi başladığında önceliklerinin vatandaşları bu süreçteki negatif etkilere karşı korumak olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik istikrar kalkanı paketi altında geniş kapsamlı bir sosyal koruma kalkanı açıkladık. Çalışma hayatında ise 'iş gücümüzü ve istihdamımızı koruyalım' diye fesih kısıtını koyduk. Fesih kısıtıyla hem işvereni hem işçiyi koruduk. Nakdi ücret desteği alan çalışan sayımız 1 milyon 358 bine ulaşmış durumda. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı da aktarmış durumdayız. Fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu. Bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz" dedi.

'KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DEVAM ETMEYEBİLİR'Bakan Selçuk, salgın döneminde kısa çalışma ödeneği verdiklerini, normalleşme sürecinin başlaması nedeniyle ise iş yerlerinin çalışmaya yeniden başladığını belirterek, kısa çalışma ödeneğinin devam etmeyeceğini söyledi. Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneğine başvuran işçi sayımız 3,5 milyona yaklaşmış durumda. Bu doğrultuda toplamda 10,5 milyar lira kaynak aktarıldı. Artık normalleşirken bizim de hedefimiz ekonomimizin hızla toparlanması olacak. Yeni istikrar kalkanında normalleşmeyi hızlandıracak maddelerimiz olacak. Kısa çalışmaya başvuran firmalarımıza ve çalışanlarımıza da normalleşme desteği sağlayarak, iş yerlerine çalışma hayatına geri dönmelerini hedefliyoruz. Kısa çalışmanın devam etmesi aynı zamanda normalleşme sürecinin tam başlamamış olması demek oluyor. Normalleşme desteği adı altında biz daha etkin bir modelle çalışacağız" ifadelerini kullandı.'İŞİNDEN AYRILANLARA İSTİHDAMA DÖNÜŞ DESTEĞİ'Bu süreçte hiçbir çalışanın işini kaybetmesini istemediklerini kaydeden Bakan Selçuk, "İstihdamı korumak en önemli hedefimiz. İlave istihdam sağlayan işverenlerimize de destek sağlayacağız. 1 Ocak 2019- Nisan 2020 arasında işinden ayrılanlara istihdama dönüş desteği olacak. İlave istihdam sağlayan işverenlerimize de destek sunacağız. Farklı çalışma modellerini etkinleştireceğiz. Pandemi başladığında önceliğimiz vatandaşlarımızı korumaktı. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi altında sosyal koruma kalkanı açıkladık. Çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardımlara dair pek çok unsur barındırdı" dedi.'NORMALLEŞME DESTEĞİ SUNULACAK'Bakan Selçuk, istihdam kalkanı paketinin içinde gençler için 2 maddenin olacağını ifade etti. Bu paketi en kısa zamanda meclise sunmak istediklerini söyleyen Bakan Selçuk, "Netleştiği zaman paketimizi sunacağız. Bir diğer teşvik edici unsurumuz işsiz kalma sürelerini azaltmaya yönelik olacak. Çalışanlarımızı, 3 ay içinde geriye döndükleri zaman işe o 3 aylık süreçte uzun vadeli sigortalarını ödeyeceğiz. Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için 'normalleşme desteği' sunulacak" ifadelerini kullandı.'TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'Tamamlayıcı emeklilik sisteminin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalıştıkları bir model olduğunu aktaran Bakan Selçuk, "Türkiye'de nüfusumuz yaşlanmakta. 2045'te yaşlı nüfusumuz genç nüfusumuzu geçmeye başlayacak. 2'nci ve 3'üncü basamak emeklilik sistemlerini değerlendirmek zorundayız. Temel hedefimiz çalışanımıza emekli olduğunda daha iyi bir gelir seviyesi sağlamak, ülkemize 2'nci ve 3'üncü basamağı kazandırabilmek. Emeklilik sistemini daha etkinleştirmek için çalışıyoruz. Masada birçok model var. Müzakereler devam ediyor" diye konuştu.50 yaş üstünde daha az çalışma saatlerinde çalışmak isteyen ve kısmi zamanlıya geçmek isteyen çalışanların olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, "Bu çalışanlarımıza sağlayacağımız destekle, mevzuatımızda olan konuları daha da etkinleştireceğiz. Kısmi çalışma modelleri sayesinde, gençlerimiz de iş hayatına daha hızlı girecek, kadınlarımıza yönelik aile hayatında daha iyi uyum sağlayacağız; işsizlik oranlarını da düşüreceğiz" dedi.'3'ÜNCÜ FAZDA 1,6 MİLYON AİLEYE ULAŞTIK'

Pandemi sürecinde sosyal yardımların 1'inci fazında 2,1 milyon, 2'nci fazında 2,3 milyon haneye ulaştıklarını hatırlatan Bakan Selçuk, "Sosyal yardımların 3'üncü fazı devam ediyor. 3'üncü fazda 1,6 milyon haneye ulaştık. Vatandaşlarımıza 20 milyar liralık bir destek sağladık" açıklamasında bulundu.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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