Bakan Selçuk: "Eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 ve 9 Ekim'de yapılacak"
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Bakan Selçuk: "Eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 ve 9 Ekim'de yapılacak"

30.09.2020 10:13 | Son Güncelleme: 30.09.2020 10:20
Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 ve 9 Ekim'de yapılacağını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 ve 9 Ekim'de yapılacağını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleşeceğini, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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