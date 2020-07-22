Bakan Selçuk: "Evde bakım ücretini bin 544 TL'ye yükselttik"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Selçuk: "Evde bakım ücretini bin 544 TL'ye yükselttik"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002 yılında 24 TL olarak ödenen engelli aylıklarını 35 kat artırarak 851 TL'ye çıkardıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk:
22.07.2020 12:22 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:26

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002 yılında 24 TL olarak ödenen engelli aylıklarını 35 kat artırarak 851 TL'ye çıkardıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, düzenli olarak yapılan ve Temmuz ayı memur maaşı katsayısındaki düzenlemeyle artan sosyal hizmet modellerindeki ödemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Temmuz ayı ödeme döneminde 768 bin yaşlı, 637 bin engelli olmak üzere toplamda 1 milyon 405 vatandaşa aylıkların ödendiğini ifade eden Bakan Selçuk, bu yıl yapılan ödemelerin ise toplamda 12 milyar TL'ye ulaşacağını kaydetti. Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldığını belirten Bakan Selçuk, yaşlı aylıklarının 711.50 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylıklarının 567.97 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 851.95 TL'ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

"EVDE BAKIM ÜCRETİNİ BİN 544 TL'YE ÇIKARDIK"

18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylıkların da 567.97 TL'ye yükseldiğini kaydeden Bakan Selçuk, ağır silikozis hastalığı bulunanların aylıklarının da bin 562,86 liraya çıktığını açıkladı. Bakan Selçuk, 535 bin 805 engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, "2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık bin 544,61 TL'ye çıkardık" dedi.

"144 BİN ÇOCUĞUMUZA 155 MİLYON LİRALIK DESTEK SAĞLADIK"

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, ekonomik nedenlerle kurum bakımına bırakılmaması için önce aileleri ve yakınlarının yanında kalmasını destekliyoruz" diyen Bakan Selçuk, "Bu kapsamda aylık 144 bin çocuğumuz için 155 milyon TL Sosyal Ekonomik Destek (SED) sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ailesi yanında bakımı sağlanan çocukların akranları ile aynı şartlara sahip olması için erilen SED hizmetinde çocuk başına yapılan yardım miktarının bin 23 TL'den bin 82 TL'ye yükseldiğini anımsatan Bakan Selçuk, koruyucu ailelere de çocuk başına yapılan ödemede miktarın bin 485 TL'den bin 687 TL'ye çıkarıldığının bilgisini paylaştı.

"SOSYAL HAYATA DAHA GÜÇLÜ ENTEGRE OLMALARINI AMAÇLIYORUZ"

İhtiyaçları doğrultusunda uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin desteklendiğini vurgulayan Bakan Selçuk, dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklendiğini kaydetti. Ekonomik olarak desteklenen bireyi ve aileleri üretim ile istihdama yönelik projelerle de buluşturduklarını ifade eden Bakan Selçuk, "Düşük gelirli vatandaşlarımızın bu projelerle ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü şekilde entegre olmasını amaçlıyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, ayrıca yaşlı ve engellilik aylıklarının ödemelerin her ayın 5 ila 9'u arasında PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
SELVER.: Allah yardımcımız olsun.İNŞALLAAH.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Dünya
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş 3. Sayfa
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler Magazin
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı Ekonomi
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı Ekonomi
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allahlarından bulsunlar
Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allahlarından bulsunlar
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor
Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık Mustafa Destici Cemal Enginyurt Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Serdar Ortaç Merve Boluğur Tuvana Türkay
Spor Tamer Tuna Rıza Çalımbay Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: Bakan Selçuk: "Evde bakım ücretini bin 544 TL'ye yükselttik" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 12:52:24. #1.15#
title