Bakan Selçuk, Ermenistan sınırındaki köyde yüz yüze eğitimi başlattı

Ermenistan sınırındaki Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Gödekli köyünden yüz yüze eğitimi başlattı. 13 dersliği, 313 öğrenci ve 23 öğretmeni bulunan okuldaki törene katılan Bakan Selçuk, köylerde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitimin başladığını açıkladı.

Yarıyıl tatili sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nca köylerdeki okullar koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 'maske, mesafe ve hijyen' kurallarına uygun olarak açıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye- Ermenistan sınırındaki Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Gödekli köyünde düzenlenen yüz yüze eğitimin başlangıç törenine katıldı. Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve protokolle birlikte okula gelen Bakan Selçuk'u öğrenciler karşıladı. Bakan Selçuk, sınıra 5 kilometre uzaklıkta 600 hane ve yaklaşık 4 bin 100 nüfusu bulunan köydeki okulda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, elindeki zili çaldı. Selçuk, öğrencileri tek tek sınıflarına alarak yüz yüze eğitimi başlattı.

'İKİNCİ DÖNEMİN İLK DERS ZİLİNİ ÇALDIK'Okuldaki törende konuşan Bakan Ziya Selçuk, "Bugün ülkemizin bütün köy okulları ile beraber serhat şehrimiz Iğdır'ın Aralık ilçesi Gödekli Köyü İlkokulu'nda 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için ilk ders zilini çaldık. Şu an itibariyle köylerimizde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlarken diğer öğrencilerimiz de uzaktan eğitim için ekranların karşısında yerlerini aldılar. İkinci yarıyılın; tüm öğrencilerime, öğretmenlerime ve velilerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu hafta itibariyle ülkemizin bütün köylerindeki öğrencilerimizi okullarına kavuşturmanın ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu içindeyiz. Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız; 1 Mart'a okul öncesi, özel öğretim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavına hazırlanmakta olan 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri için okullarımızın kapısını açmak olacak" dedi. 'İLK ADIM; TÜM OKULLARIN TABİ OLACAĞI TEDBİR STANDARTLARINI BELİRLEMEKTİ'İl ve ilçe merkezlerinde salgının yaygınlık durumuna göre, belirlenen ölçütler uyarınca, okul risk derecelendirmesi yapıldığını belirten Bakan Selçuk, okulların hangi koşullar altında açılacağı ile ilgili de şu bilgileri paylaştı: "Tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açma konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Peki, okulları hangi koşullarda açıyoruz? Öncelikle şunun bilinmesini isterim ki okullarımızın açılması ile ilgili attığımız tüm adımlar; Bakanlığımızca yapılan, uzun süren araştırma ve planlama süreçlerinin sonunda belirlendi. Bu adımların ilki; tüm eğitim kurumlarımızın, tedbir uygulamalarında bir standarda tabi olmasını sağlamaktı. Sağlık güvenliğinin adil ve kontrol edilebilir olması bizim için çok önemli. Bu kararlılıkla bütün evlatlarımızın aynı sağlık güvenliği imkanları içinde olması için 27 Temmuz 2020 tarihinde, Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü' kapsamında bir kılavuz yayımladık." 'HER KULLANIM ALANI İÇİN AYRI KURALLAR BELİRLEDİK'Bu kılavuzda okul sınırları içinde öğrencilerin nerede ve nasıl hareket edeceklerine, hangi alanlarda ve şartlarda ders yapacaklarına, okulun hangi alanlarında ne tür faaliyetlerin gerçekleştirilebileceğine ve öğretmenlerin alacağı tedbirlerin ne olacağına ayrıntılı bir şekilde yer verildiğini belirten Bakan Ziya Selçuk, "Sınıf, öğretmenler odası, okul bahçesi gibi bir okul binasında aklınıza gelebilecek her ortak kullanım alanı için ayrı ayrı kurallar belirledik. Kılavuzun yayımlanmasının hemen ardından okullarımızın hijyen şartlarının iyileştirilmesi adına 'Okulum Temiz' belgelendirme programını yürürlüğe aldık. Bugün itibarıyla okulların yüzde 98.2'sini oluşturan 49 bin 361 okulumuz, 'Okulum Temiz' belgesiyle yüz yüze eğitime hazır hale geldi. Bunların yanında okulla bir bağı bulunan herkesin HES uygulaması ile Covid-19 virüsüne yakalanmış olması ve temaslı olma durumları okul müdürlerine bildirilmektedir" diye konuştu.'ÖĞRETMENLERE İLK DOZ AŞI UYGULAMASI ŞUBATIN SON HAFTASI BAŞLAYACAK'Okulların açılışı için önemli konulardan birinin de öğretmenlerin aşısı olduğunu ifade eden Selçuk, "Hepiniz gibi bizim de bu tedbirler içinde son derece önemli bulduğumuz bir konu da öğretmenlerimize aşı uygulaması. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak" dedi. 'GEREKLİ CİHAZI OLMAYAN ÖĞRENCİ KALMAYANA DEK TEDARİĞE DEVAM EDECEĞİZ'Yol haritası olan '2023 Eğitim Vizyonu'nda temel ilkelerinden biri olan eğitimde fırsat adaleti doğrultusunda ilerlediklerini kaydeden Bakan Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimleri karşılamak üzere dağıtımlarımıza hızla devam ediyoruz. Salgın son bulup yüz yüze eğitime tamamen geçtiğimizde de öğrencilerimizin EBA ile sunduğumuz içeriklerden faydalanmalarını istiyoruz. Bu sebeple uzaktan eğitim için gerekli cihazı olmayan öğrencimiz kalmayana kadar tedarik sürecini halkımızın desteğiyle sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. 'HER BİR ÇOCUĞUN HAKKI İÇİN HAKKIYLA ÇALIŞAN BİR SİSTEM KURUYORUZ' Uzaktan eğitim sürecinde en önemli çalışmanın öğrenme kayıplarını ortadan kaldırmaya yönelik bir eğitim seferberliği başlatmak olduğunu vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bunun için her bir çocuğumuzun gereksinimine uygun olarak yapılandırdığımız 'Ulusal Destekleme Programı'nı hazırladık. Hangi çocuk derse girdi, hangisi girmedi, hangi çocuğa öğretmeni ne ödev verdi. O çocuk ödevi yaptı mı, yapmadı mı, kitap okumak için girdiği dijital sayfada kaç dakika kaldı, canlı derste kaç kere söz aldı. Biz bunların cevabını dakikalarıyla biliyoruz. Bu bilgimizden yola çıkarak çocuklarımızın ihtiyacı olan destekleme eğitimini almasını, Ulusal Destekleme Programı'ndan tam da ihtiyacı ölçüsünde yararlanmasını, varsa açığını kapatmasını; yoksa bilgisinin pekişmesini sağlayacağız. Her bir çocuğun hakkı için hakkıyla çalışan bir sistem kuruluyor ve o hak, çocuklarımıza teslim edilecek." 'OKULLAR HER YÖNDEN OLDUĞU GİBİ SAĞLIK GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DA GÜVENLİ'Dünya standartlarında hatta çok zaman bu standartların üzerinde, bir uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime geçiş sürecini yönettiklerini ifade eden Bakan Selçuk, "Öğrencilerimiz için geliştirdiğimiz her çalışma gibi okulların açılışındaki önlemlerin ve aldığımız kararların; belirlenmiş ilkeler içinde, sürdürülebilir ve denetlenebilir olmasını istiyoruz. Okulların, her yönden olduğu gibi, sağlık güvenliği bakımından da güvenli olduğunu bütün vatandaşlarımızın bilmesini ve içlerinin rahat olmasını isterim. Öğrenme kayıplarının telafi edileceğini ve uzaktan eğitimin artık bizim eğitim sistemimiz içinde sağlam bir yeri olduğunun altını çizmek gerekiyor. Sürekli güncellenen ve genişleyen alt yapısı ile dünyanın en çok başvurulan eğitim platformu EBA ve 3 TRT EBA TV kanalımız her zaman açık kalacak ve yeni içeriklerle öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hizmet verecek" diye konuştu. 'EN KISA ZAMANDA HASRETİN TAMAMEN ORTADAN KALKMASINI TEMENNİ EDİYORUZ'

Selçuk, eğitimde üstesinden gelinemeyecek hiçbir zorluk olamayacağını salgın döneminde tecrübe ettiklerini belirterek, "Sizlerle mutabakat halinde ve iş birliği içinde eğitimde üstesinden gelemeyeceğimiz bir zorluk olmayacağını salgın sürecinde birlikte tecrübe ettik. Her bir çocuğumuz ve öğretmenimiz bizim için çok önemli. Her biri biricik, her birinin serencamı kıymetli. Onlar, umutla ve iyimserlikle gözlerinin içine baktığımız, ülkemizin geleceği olan emanetlerimiz. Şunu bilmenizi isterim ki bugün bu köyde evlatlarımızla birlikte şu zili çalmak onlar kadar bizleri de mutlu etti. Onların önce sağlıklı olmaları ve sonra da iyi bir eğitim almaları için elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. En kısa zamanda sınıflarımızın dolması, okul bahçelerinin cıvıldaması, hasretin tamamen ortadan kalkması temennilerimle, yeni yarıyılın bütün öğrenci ve öğretmenlerime hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK