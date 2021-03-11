Bakan Selçuk: Engelli hibe başvuruları artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
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Bakan Selçuk: Engelli hibe başvuruları artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

11.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:47
Bakan Selçuk: Engelli hibe başvuruları artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 65 bin TL'ye kadar engelli vatandaşlara hibe desteği sağladıklarını, şimdiye kadar elden teslim edilen proje başvurularının bugün itibariyle e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 65 bin TL'ye kadar engelli vatandaşlara hibe desteği sağladıklarını, şimdiye kadar elden teslim edilen proje başvurularının bugün itibariyle e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 65 bin TL'ye kadar engelli vatandaşlara hibe desteği sağladıklarını belirterek, 'engelli hibe desteği' başvurularının bu yıl artık e-devlet üzerinden yapılacağını belirtti. 2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Selçuk, "Bu kapsamda, elden veya posta yoluyla aldığımız engelli hibe desteği başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'HAYALLER ENGELSİZDİR' DİYORUZ'Vatandaş odaklı hizmet sunumuna önem verdiklerini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kendi kaynaklarıyla oluşturduğu ve geniş bir hedef kitleye hizmet sunan e-Devlet faaliyetlerine 'engelli hibe desteği' başvurusunu eklemiş olmanın gururunu yaşıyoruz.Kullanıcı dostu ara yüzüyle beraber en hassas gruplar içerisinde yer alan engelli vatandaşlarımızın bulundukları yerlerden kolayca başvuru yapmasını sağlamak amacıyla oluşturulan sistem sayesinde engellilerimize bir kolaylık daha sunmuş oluyoruz. Bugün itibariyle başvuruları almaya başlıyoruz.'Hayaller engelsizdir' diyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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