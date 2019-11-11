Bakan Selçuk engelli bakım merkezi açtı

11.11.2019 22:03 | Son Güncelleme: 11.11.2019 22:05

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2002 yılında, AK Parti iktidara geldiğinde 2 bin 647 engelli, kurum bakımı için sıra bekliyordu. Hamdolsun, şu anda bakım için sıra bekleyen engelli vatandaşımız yok." dedi.

Bakan Selçuk, Sinop'ta yapımı tamamlanan Gündüzlü Bakım Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Selçuk, burada yaptığı konuşmada, hükümet olarak bakım hizmetlerinde çok önemli mesafeler katettiklerini söyledi.

Engelli vatandaşlara yönelik bakım ve bakım destek hizmetlerini 2005 yılından bu yana etkin bir şekilde sürdürdüklerini anlatan Selçuk, 2007 yılından itibaren de evde bakım yardımı hizmeti vermeye başladıklarını vurguladı.

Bakan Selçuk, 2019 yılında 515 bin 749 engelli vatandaşa 4 milyar 514 milyon 346 lira ödeme yapıldığına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Engelli yakınlarının ihtiyaçlarını da göz ardı edemezdik. Ailelerimize destek olmak için, engelli kardeşlerimizi yılda 45 güne kadar yatılı bakım merkezlerimizde ücretsiz misafir ediyoruz. Açılışını yapacağımız merkezimiz dahil 67 gündüzlü bakım merkezimizden 609 engellimiz yararlanıyor. Ayrıca 354 bakım merkezinde 27 binden fazla engellimize yatılı bakım hizmeti sunuyoruz."

Siyaset ve yönetim anlayışlarının temel kaidesinin insana hürmet etmek olduğunun altını çizen Selçuk, şunları kaydetti:

"2002 yılında, AK Parti iktidara geldiğinde 2 bin 647 engelli, kurum bakımı için sıra bekliyordu. Hamdolsun, şu anda bakım için sıra bekleyen engelli vatandaşımız yok. Milletle devleti birbirinden ayrı ve uzak gören bir anlayışı, kesinlikle kabul etmiyoruz. Yaptığımız tüm hizmetler de bu birliktelik ruhumuzu güçlendirmeye vesile oluyor, toplumumuzu ayakta tutan aile bağlarımızı doğrudan etkiliyor. İşte açılışını yapacağımız merkezimizi bu açıdan çok kıymetli buluyorum. Bu merkezimiz, özel gereksinimli evladı olan anne babalar için önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Onların yükünü azaltacak."

Bakan Selçuk, yeni hizmete giren merkezde spor, sanat, tarım, rehabilitasyon, kümes hayvanı ve mantar yetiştiriciliği gibi faaliyetler de yapılabildiğini kaydetti.

Selçuk daha sonra açılışını yaptığı merkezi beraberindeki heyetle gezerek yetkililerden bilgi aldı, çocuklarla sohbet etti.

Kaynak: AA