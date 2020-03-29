Bakan Selçuk: Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini 7-11 Nisan'da veriyoruz AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini 7-11 Nisan tarihleri arasında veriyoruz" dedi.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini 7-11 Nisan tarihleri arasında veriyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, emeklilerin bayram ikramiyeleri ödemeleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Selçuk, SSK'lıların 7-10 Nisan'da, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin de 11 Nisan'da bayram ikramiyesini alacağını duyurdu. Bayram ikramiyesi ödemelerini, koronavirüs tedbirleri kapsamında öne çektiklerini belirten Selçuk, "Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre; 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Bu kapsamda, yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin bayram ikramiyelerini ödüyoruz" dedi.

ANKARA,

Kaynak: DHA