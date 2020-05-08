Bakan Selçuk: Emekli aylıklarını 15- 22 Mayıs tarihleri arasında yatırıyoruz

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15- 22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz" dedi.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15- 22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli aylığı ödemelerini öne çektiklerini ifade etti. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın ramazan bayramına denk gelmesi nedeniyle ödemeleri erkene aldıklarını belirten Bakan Selçuk, "Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak" dedi.

Kaynak: DHA