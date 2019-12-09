Bakan Selçuk: "Ekonomik kalkınmanın da, sosyal kalkınmanın da anahtarı birlik siyasetidir"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'ne katıldı.
09.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:21
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması
İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'ne katıldı.
Kaynak: AA