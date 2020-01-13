Bakan Selçuk: "Ekonomi, eğitim ve demokrasi üçlemesinin bir ülkenin varoluşuyla doğrudan doğruya...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkışı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuştu.
13.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:50
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkışı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuştu. (1)
Kaynak: AA