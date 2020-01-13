Bakan Selçuk: "Ekonomi, eğitim ve demokrasi üçlemesinin bir ülkenin varoluşuyla doğrudan doğruya...
Haberler » Güncel » Bakan Selçuk: "Ekonomi, eğitim ve demokrasi üçlemesinin bir ülkenin varoluşuyla doğrudan doğruya... - Haber

Bakan Selçuk: "Ekonomi, eğitim ve demokrasi üçlemesinin bir ülkenin varoluşuyla doğrudan doğruya...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkışı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuştu.

13.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:50
Bakan Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı 'un kürsüye çıkışı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Selçuk: "Ekonomi, eğitim ve demokrasi üçlemesinin bir ülkenin varoluşuyla doğrudan doğruya...
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler