Bakan Selçuk: "Eğitimi yerel yönetimlerle bağlantılı görüyoruz"

TOKAT - Tokat'ta iş adamları ve hayırseverlerle öğle yemeğinde buluşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yaptığı konuşmasında, "Eğitimi yerel yönetimlerle bağlantılı görüyoruz" dedi.

Tokat'a bir dizi açılış için gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il genelinde okul yaptıran hayırseverler ve iş adamlarının katılımıyla gerçekleşen yemek programına katıldı. Okul yaptıran hayırseverlere plaket veren Bakan Selçuk, konuşmasında 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlere de değindi. Eğitimi yerel yönetimlerle bağlantılı gördüklerini söyleyen Bakan Selçuk, "Yeni bir seçim dönemindeyiz. Biz eğitimi yerel yönetimlerle çok bağlantılı görüyoruz. Çünkü eğitim sadece sınıflarda yapılan bir iş olmayıp; ekonomi ve demokrasilerle ilişkilendiğinde enerjiyi açığa çıkartan bir duruma gelir. Dolayısıyla biz eğitimi demokrasinin gelişmesi ve ekonominin kalkınması için bir eş faktör olarak görüyoruz. Bu nedenle de eğitimsel faaliyetlerin, yerel yönetimlerle bağlantılı olarak, demokrasinin ilerlemesi, gelişmesi için bir başka öneminin olduğunun altını çiziyoruz. Önümüzde bir seçim var. 31 Mart'ta bir seçimimiz var. Tokat için güzel neticeler vermesi, hayırlara vesile olması maksadıyla elbette biz katkılar bekliyoruz, destekler bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk burada düzenlenen programın ardından AK Parti Tokat İl Başkanlığını ziyarete geçti.

Kaynak: İHA