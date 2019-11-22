Bakan Selçuk "Eğitim ya da eğitim" dergisinin tanıtım toplantısına katıldı

22.11.2019 14:09 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:09

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Eğitim ya da Eğitim" dergisinin tanıtım programına katıldı. Adile Sultan Kasrı Öğretmenevinde düzenlenen programa Bakan Selçuk'un yanı sıra İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, ile sanat ve eğitim dünyasından isimler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Programda konuşan Bakan Selçuk, "Eğitimin aslında hayatın tüm sahneleriyle alakalı olduğunu, eğitimin yalnızca sınıfın içerisinde bazı kazanımların öğretimi meselesi olmadığını, hayat sahnesinin tüm boyutlarını içermesi gereken bütünlüklü bir yaşam görüşüne ihtiyacı olduğunu ve bugünkü dünyaya baktığımızda da eğitimi eğitmek ihtiyacı olduğunu fark ediyoruz. Bu yüzden buna bir neşe ve güzellik katalım diye böyle bir çabamız oldu. Bugün bir arada olmak için, öğretmen odalarında olmak için ve ortak bir konuşma mevzu konusunda belirli bir içeriği paylaşmak için buradayız. Elbette çocuklarımız için buradayız. Hayatın bu bütünlüğünü ortaya koyup duyguyu, düşünceyi ve eylemi birleştirmek için buradayız. Eğer insanın yaratılışta sahip olduğu duygu, düşünce ve hareket bütünlüğünü birleştirmek için buradayız. Eğitimi kavram dünyasına sokamazsak sadece belirli soruların cevaplandığı ve insan yetiştirmek yerine sınava adam hazırlama gibi bir amacın gerçekleştiği bir çerçeveye sıkışır kalırız. Bütün okullarımızda ve öğretmen eğitimlerimizde bu ülkenin değerlerini, kıymetlerini, sanatçılarını, bütün insanlarını, ülkenin tarihsel ve güncel birikimini öğretmenlerimizle daha çok konuşmalıyız. Bu isimlerin çabalarını çok daha iyi görmeliyiz." dedi.

"TÜRKİYE'NİN BİRİKİMİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Selçuk, şöyle devam etti:

"Diyalektik olarak 'ya da' kelimesiyle aslında başka perspektifler ve bakış açıları da var demeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz bakış açısının dışında bakış açılarına davet ediyoruz. Bir meseleye 'şudur' ya da 'budur' demek yerine hem 'o' hem de 'o' demek istiyoruz. Yani hem 'hem de' derken hem 'ya da' derken aslında vermek istediğimiz mesaj öncelikle kendimize. Diyoruz ki, eğer tabiata da bakarsak bir mıknatısta eksi ya da artı kutuptan söz ettiğimizde, artı ya da eksi kutup kendi başına bir işlev görmüyor, iki kutup temas ettiğinde elektrik ortaya çıkıyor. Bu temasa daha çok ihtiyacımız var. Bir mutabakata daha çok ihtiyacımız var. Cep telefonlarımızın ve şahsi dünyamızın birikimiyle değil, Türkiye'nin ve dünyanın birikimiyle bir arada olmak zorundayız. Bu yüzden de Türkiye'nin birikimini çok önemsiyoruz. Bugünkü kültür dünyamızdaki insanlarımızın, büyük beyinlerimizin gösterdiği çabaları bütün toplumla paylaşmak istiyoruz. Onların kelime dağarcıklarını çocuklarımızla karşılaştırmak istiyoruz. Bu dergide geçen bir kelimenin sınıfın içerisinde öğretmen tarafından tekrar edilmesini önemsiyoruz. Yazarlarımızın, birikimi olan muhteşem insanlarımızın zihin dünyasının sınıfların içerisine organik olarak girmesini çok değerli buluyoruz."

Kaynak: DHA