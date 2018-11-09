Bakan Selçuk: "Eğitim Vasıtasıyla Yükselmenin Gerekliliğinin Farkındayız"

Kayserili hayırsever Osman Ulubaş tarafından yaptırılan ilkokul ve anaokulu açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim vasıtasıyla yükselmenin gerekliliğinin farkındayız" dedi.

Hayırsever Osman Ulubaş tarafından yaptırılan 24 derslikli ilkokul ve 8 derslikli anaokulu inşaatının temel atma törenine Bakan Selçuk'un yanı sıra Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, hayırsever Osman Ulubaş, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Bakan Ziya Selçuk, Kayserililerin gösterdiği hayırseverliğin Türkiye'ye örnek olması gerektiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, milletiyle, dünyayla boy ölçüşecek ise eğitime daha çok yatırım yapmamız lazım. Dünya çok farklı bir yere gidiyor ve tüm dünyada çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Biz de eğitim vasıtasıyla yükselmenin gerekliliğinin farkındayız. Eğitimin değeri arttıkça çok daha müreffeh bir Türkiye'nin bizi beklediğinin bilincindeyiz. Geçmişten bugüne eğitime yatırım yapan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Kayseri'nin hayırseverliğini örnek olarak anlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Hayırsever Osman Ulubaş ise, "Allah binalarımızı hayırlı uğurlu etsin. Talebelerimiz, Atatürk'ün dediği gibi geleceğimizin teminatı. Onlara ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da, başta hayırsever Osman Ulubaş olmak üzere binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Kamçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilgili olduğu kadar duyarlı insanlar yetiştirilmesinde de en önemli aracın eğitim olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan kamu ve özel okullarımız faaliyet göstermektedir. Kayseri'mizin hayırseverlikte de yarışan iş insanları, etkin ve gayretli sivil toplum kuruluşlarımız, ülkemizi 2023 ve 2071 hedeflerine taşımak için en önemli unsurlar. Eğitime yapılan önemli yatırımlardan biri olan ve toplam 11 bin 100 metrekare alana sahip olan Osman Ulubaş İlkokulu ve Anaokulu da, öğrencilerimizin tam donanımlı olarak yetişmeleri için her türlü alt yapıya sahip olarak planlanmıştır. Ülkemize yönelen tehditleri eğitim kalitemizi güçlendirerek bertaraf edebiliriz. Bu bakımdan Hayırsever iş adamamıza, emeği geçen herkese ve yoğun programı içerisinde buradaki açılışlara katılan Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, Kayseri'de iş adamlarının yanı sıra kurumların da hayırseverlik faaliyetlerinde bulunduğunu, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime yatırım yaptıklarını dile getirdi. Çelik, "Büyükşehir Belediyesi olarak 2 yıl içinde altı okul yaptık. Diğer okullarımızın da çevre düzenlemesine katkıda bulunduk. 24 derslikli bir okul, ayrıca 8 derslik de bir anaokulu yaptırılacak. Büyükşehir Belediyesi olarak da çevre düzenlemelerini biz üstleneceğiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi fiziki yatırımlar anlamında da Türkiye'nin en pratik belediyesi oldu. Ancak yatırımları yaparken insana yatırımı da ihmal etmedik. Genç KAYMEK'lerimizde 12 bin öğrencimize eğitim desteği, 20 bin öğrencimize kaynak kitap desteği veriyoruz. Eski Amerikan Kolejimizi Büyükşehir Belediyemize bağlı bir sosyal tesis alanına getirdik. Nüfusu 2 binin altına olan ilçelerimizde bile bizim tesislerimiz var. Bundan sonra da bu yatırımlara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından hayırsever Osman Ulubaş'a Bakan Ziya Selçuk tarafından plaket takdimi yapıldı. 24 derslikli ilkokul ve 8 derslikli anaokulu binasının temel atma töreni İl Müftüsü Şahin Güven tarafından yapılan dua ile atıldı. - KAYSERİ