Bakan Selçuk: "EBA TV yaz okulu yayınlarıyla devam edecek"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Selçuk: "EBA TV yaz okulu yayınlarıyla devam edecek"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gelen istekler üzerine TRT EBA TV'nin yaz okulu yayınlarıyla devam edeceğini belirterek, "Yaz okulu, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için keyifli ve öğretici içerikler sunuyor" dedi.

Bakan Selçuk:
28.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 28.06.2020 18:48

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gelen istekler üzerine TRT EBA TV'nin yaz okulu yayınlarıyla devam edeceğini belirterek, "Yaz okulu, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için keyifli ve öğretici içerikler sunuyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaklaşık üç aydır evlerde olduklarını ve yeni sokağa çıkmaya, hayata karışmaya başladıklarını belirterek, "Elbette tedbirlerimizi elden bırakmadan, virüsün halen aramızda olduğunu aklımızdan çıkarmadan yeni normale uyum sağlamaya çalışıyoruz" dedi. Yaşanan dönemin zorlayıcı ve bunaltıcı bir dönem olduğunu, ancak bir öğretmen olarak geçirdikleri sürecin zor olduğu kadar müthiş öğretici olduğunu da kaydeden Bakan Selçuk, "Örneğin bizler, Milli Eğitim Bakanlığı olarak dünyanın örnek gösterdiği bir hızda uzaktan eğitim araçlarımızı ve içeriklerimizi oluşturarak siz değerli izleyicilerimizin karşısına çıktık" diye konuştu.

İzleyicilerden gelen EBA TV yayınlarının devam etmesi isteğini değerlendirdiklerini ve EBA TV'nin yaz okulu yayınlarıyla devam edeceğini açıklayan Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Yaz okulu, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için keyifli ve öğretici içerikler sunuyor. Okullarımızda oluşturduğumuz Tasarım Beceri Atölyelerini yaz kuşaklarımızda ekrana taşıyoruz; bilim, teknoloji, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri gibi farklı alanlarda zengin programlarımızı takip edebilirsiniz. Ayrıca ailelerimiz için hazırladığımız 'Bizden' aile kuşağı da özel konu ve konuklarıyla sizlerle olacak. EBA TV kanallarında öğretmenlerimiz için hazırladığımız 'Öğretmenler Odası' programını da bilhassa öğretmen meslektaşlarımın seyretmesini öneririm. Keyifli bir yaz geçirmeniz dileğiyle, sağlıkla kalın."

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Haber
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Haber
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı Haber
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? Haber
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor Haber
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı
Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Sınav günü kaza geçiren öğrenci hastaneye değil sınava gitti
Sınav günü kaza geçiren öğrenci hastaneye değil sınava gitti
Rusya'nın, 'Taliban militanlarına para teklifine' ABD'den açıklama geldi
Rusya'nın, "Taliban militanlarına para teklifine" ABD'den açıklama geldi
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı
Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş
20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
İzmir'de bir kişi, yavru köpeği oto yıkamacıda suyun altına sokup işkence etti
İzmir'de bir kişi, yavru köpeği oto yıkamacıda suyun altına sokup işkence etti
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
Ameliyat sonrası narkoz etkisiyle abdest alan yaşlı adam tebessüm ettirdi
Ameliyat sonrası narkoz etkisiyle abdest alan yaşlı adam tebessüm ettirdi
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Safiye Soyman
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Kız Genç İzmir
Şu an buradasınız: Bakan Selçuk: "EBA TV yaz okulu yayınlarıyla devam edecek" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 19:25:34. #1.14#
title