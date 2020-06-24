Bakan Selçuk: "EBA TV'deki yeni içeriklerin yaklaşımı çok farklı" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencileri için hazırlanan "ARKADAŞ" adlı tatil kitabı için Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencileri için hazırlanan "ARKADAŞ" adlı tatil kitabı için Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısına katıldı. (2) Kaynak: AA