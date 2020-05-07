Bakan Selçuk: EBA kendi rekorunu güncelledi

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili "Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kendi rekorunu güncelledi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili "Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kendi rekorunu güncelledi. Tıklanma: 1.2 milyar, aktif öğrenci: 6 milyon 90 bin 383, canlı ders: 978 bin 313" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA verilerine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, paylaşımında, "Uzaktan eğitimin adresi EBA kendi rekorunu güncelledi. Tıklanma: 1.2 milyar, aktif öğrenci: 6 milyon 90 bin 383, canlı ders: 978 bin 313. Güncellenen ve zenginleşen içeriklerle EBA, tüm dünyada örnek gösterilen yerini sağlamlaştırdı. Emek verenlere teşekkürler" dedi.

Kaynak: DHA