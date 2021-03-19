Bakan Selçuk, EBA Destek Noktası Açılış Töreni'ne katıldı

Bakan Selçuk, EBA Destek Noktası Açılış Töreni'ne katıldı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş birliği ile faaliyete geçirilecek EBA Destek Noktası Açılış Töreni'ne iştirak etti.