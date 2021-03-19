Bakan Selçuk, EBA Destek Noktası Açılış Töreni'ne katıldı
19.03.2021 02:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 02:37
Bakan Selçuk, EBA Destek Noktası Açılış Töreni'ne katıldı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş birliği ile faaliyete geçirilecek EBA Destek Noktası Açılış Töreni'ne iştirak etti.
Bakan Selçuk, EBA Destek Noktası Açılış Töreni'ne katıldı
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş birliği ile faaliyete geçirilecek EBA Destek Noktası Açılış Töreni'ne iştirak etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı