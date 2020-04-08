Bakan Selçuk, EBA Canlı Sınıf'ta öğrencilerle sohbet etti
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Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Pilot, Güncel

Bakan Selçuk, EBA Canlı Sınıf'ta öğrencilerle sohbet etti

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pilot uygulama aşamasındaki 'Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Canlı Sınıf' uygulamasında, liseler ile yükseköğretim kurumlarına giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

08.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:37
Bakan Selçuk, EBA Canlı Sınıf'ta öğrencilerle sohbet etti

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pilot uygulama aşamasındaki 'Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Canlı Sınıf' uygulamasında, liseler ile yükseköğretim kurumlarına giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Selçuk, "Derste ne yaptığınız önemli ama daha da önemlisi ders dışında ne yaptığınız. Deneyim kütüphanenizi genişletmeniz gerek" dedi.

Liselere Giriş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri ve öğretmenleri için başlatılan 'EBA Canlı Sınıf' uygulamasının pilot çalışmaları son aşamaya geldi. EBA Canlı Sınıf uygulamasının gelecek hafta başından itibaren tüm Türkiye genelinde 8'inci ve 12'ci sınıf öğrencilerinin kullanımına açılması planlanıyor. Uygulama kademeli olarak aktif hale getirilirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kavacık Borsa İstanbul Ortaokulu 8-A Sınıfı ve Yalova Termal Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencilerinin EBA portalındaki canlı sınıflarına sürpriz birer ziyaret gerçekleştirdi. Selçuk, canlı sınıf derslerine katılarak, öğrenci ve öğretmenler ile sohbet etti.

'EVDE DÜZENLİ BİR ÇALIŞMA SİSTEMİ OLUŞTURUN'Matematik öğretmeni Duygu Gürman'ın 8'inci sınıf öğrencilerine verdiği derse konuk olan Bakan Selçuk, sınava hazırlanan öğrencilere rahatlatıcı mesajlar verirken, sınavda yalnızca birinci dönem müfredatı ile kazanımlarından sorumlu olduklarını hatırlattı. Öğrencilerden kendilerini strese sokan şeylerden uzak durmalarını isteyen Bakan Selçuk, evdeki ders çalışma düzeni ile ilgili, "Sizler yalnızca odaklanın ve düzenli bir çalışma sistemi oluşturun. Hangi işi hangi saatte yaptığınıza dikkat edin ve kendi rutininize uyun. İnşallah bugünler de geçecek ve yine koşa koşa okullarınıza gideceksiniz ve sınıfları şenlendireceksiniz" dedi.'KİMİN DUASI KABUL OLDU?'Bakan Selçuk, daha sonra Yalova Termal Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Dilek Karaduman'ın 12'nci sınıfların iki şubesiyle gerçekleştirdiği derse katıldı. Öğrencilerle esprili bir sohbet gerçekleştiren Bakan Selçuk, "Biz insanı evde de rahat bırakmayız, görüyorsunuz böyle. Hep bana liseliler derdi ki, 'hocam biz evde kalalım evde çalışalım, işte okula gitmeyelim devamsızlık olmasın' derdi, kimin duası kabul oldu?" diye sordu."Biraz fazla oldu, özledik" yanıtını veren öğrencilere de "Fazla mı oldu? Ne kadar olsa iyi olurdu?" sorusunu yöneltti. Bakan Selçuk, bir öğrenciden "15 tatil gibi olsa" yanıtını alınca, "Şu virüsü bir yenelim inşallah ondan sonra hep beraber buluşacağız okullarda" dedi.'DERS DIŞINDA NE YAPTIĞINIZ HAYATTAKİ BAŞARINIZI ETKİLER'Öğrencilerin başarılı ve mutlu olmak için önerilerini sorması üzerine Bakan Selçuk, okuldaki başarının hayattaki başarı anlamına gelmediğini, hayattaki başarıya etki eden faktörlerin neler olduğunu anlattı. Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "İnşallah hepiniz çok başarılı olacaksınız. Buna yürekten inanıyorum. Okul başarısı ile hayat başarısı farklı şeyler. Bunca yıllık deneyimlerimden sonra size şunu söyleyebilirim. Okulda başarılı olanın hayatta başarılı olacağının garantisi yok. Derste ne yaptığınız önemli ama daha da önemlisi ders dışında ne yaptığınız. O sizin hayattaki başarınızı etkileyecek olan faktör. Yani bir enstrüman çalıyor musunuz, spor yapıyor musunuz, aileye destek oluyor musunuz? Bunlar belirleyici olacak. Deneyim kütüphanenizi genişletmeniz gerek. Fakültede okurken de kaç tane kartvizit biriktirdiğiniz, kaç tane kongreye katıldığınız, kaç e-mail adresi biriktirdiğinize önem verin. Her şeyden az az değil belli bir konuda derinleşmeniz lazım. Dünyayı izleyin."'BİRÇOK ÜLKE UZAKTAN EĞİTİME BAŞLAYAMADI'

Öğrencilerden kendilerine dikkat etmelerini, yapay gıdalardan uzak durmalarını ve sürekli ekrana bakmamalarını isteyen Bakan Selçuk, koronavirüs salgını ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Koronavirüs pandemisinin bütün dünya için bir problem olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, Amerika ve Avrupa'da birçok ülkenin henüz uzaktan eğitime başlamadığını, Türkiye'de öğretmenlerin de gayretiyle hızla öğrenci ve öğretmenlerin buluşturulduğunu belirtti. Bakan Selçuk, bundan sonraki dönemde öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda ne gerekiyorsa yapılacağını bildirdi.


Kaynak: DHA

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