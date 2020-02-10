Bakan Selçuk, EBA Akademik Destek Tanıtım Programı'na katıldı (1)
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunumu ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademik Destek Tanıtım Programı"na katıldı.
10.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:56
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi
İstiklal Marşı'nın okunması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunumu ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademik Destek Tanıtım Programı"na katıldı. (1)
Kaynak: AA