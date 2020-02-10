Bakan Selçuk, EBA Akademik Destek Tanıtım Programı'na katıldı (1)
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Bakan Selçuk, EBA Akademik Destek Tanıtım Programı'na katıldı (1)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunumu ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademik Destek Tanıtım Programı"na katıldı.

10.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:56
Bakan Selçuk, EBA Akademik Destek Tanıtım Programı'na katıldı (1)

Milli Eğitim Bakanı 'un gelişi

İstiklal Marşı'nın okunması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunumu ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademik Destek Tanıtım Programı"na katıldı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Selçuk, EBA Akademik Destek Tanıtım Programı'na katıldı (1)
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