Bakan Selçuk, EBA Akademik Destek Tanıtım Programı'na katıldı (2)
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunumu Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademik Destek Tanıtım Programı"na katıldı.
10.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:46
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunumu
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademik Destek Tanıtım Programı"na katıldı. (2)
Kaynak: AA