"Doğayla iç içe eğitimin aslında nasıl olabileceğini dünya çapında bir örnek olarak göstermişiz"
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"Doğayla iç içe eğitimin aslında nasıl olabileceğini dünya çapında bir örnek olarak göstermişiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Doğayla iç içe, doğayla barışık bir şekilde eğitimin aslında nasıl olabileceğini dünya çapında bir örnek olarak göstermişiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Doğayla iç içe, doğayla barışık bir şekilde eğitimin aslında nasıl olabileceğini dünya çapında bir örnek olarak göstermişiz" dedi.

Bakan Selçuk, telafi eğitimleri kapsamında geldiği Mersin'in Erdemli ilçesinde Doğa ve Fen Okulu'nu ziyaret etti. Bakan Selçuk, burada oyun sahalarını ve atölyeleri inceledi. Öğrencilerle birlikte mangalda mısır pişiren Bakan Selçuk, öğrencilerin sopa ile top taşıma oyununa katıldı. Öğrencilerin heyecan dolu yarışına da eşlik eden Bakan Selçuk, sahile gelerek önce kum zambağı ekti, ardından da öğrencilerle birlikte balık tuttu. Bakan Selçuk, ağaç dallarından hazırlanan sembolik 'Doğa ve Fen Tv' ekranından bir konuşma yaptı. Bakan Selçuk yaptığı konuşmada, "Değerli arkadaşlar, sevgili meslektaşlarım, dünyanın en büyük televizyonlarından birisi olan doğa ve fen televizyonundayız. ve bugün burada olmaktan inanılmaz mutluyum. Öğretmen arkadaşlarımızın çok yüksek bir fedakarlıkla gerçekten büyük bir özveriyle ortaya koydukları bu projenin bütün Türkiye'de ilçeler seviyesinde olması benim en büyük hayalim. ve bu hayalimin bu şekilde somuta getirilmiş olması, hayata geçirilmiş olması benim açımdan son derece sevindirici. ve bunu bir fikir olarak yaşamak, fikir olarak duymak elbette önemli bir konu ama bunu gerçekten yapmış olmak ve burada çocukların yaşantılarını görmek, deneyimlerinin, kütüphanelerinin nasıl zenginleştiğini fark etmek inanılmaz kıymetli. Ben emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ortamı bu şekilde güzelleştirip doğayla iç içe, doğayla barışık bir şekilde eğitimin aslında nasıl olabileceğini dünya çapında bir örnek olarak göstermişiz" dedi.

Bakan Selçuk, program sonunda öğrencilere kendi elleriyle hazırladığı Mersin'e özgü tantuni ve cezerye ikramında bulundu.

(Hüseyin Yıldız/İHA)

'Doğayla iç içe eğitimin aslında nasıl olabileceğini dünya çapında bir örnek olarak göstermişiz'
'Doğayla iç içe eğitimin aslında nasıl olabileceğini dünya çapında bir örnek olarak göstermişiz'
'Doğayla iç içe eğitimin aslında nasıl olabileceğini dünya çapında bir örnek olarak göstermişiz'
'Doğayla iç içe eğitimin aslında nasıl olabileceğini dünya çapında bir örnek olarak göstermişiz'
'Doğayla iç içe eğitimin aslında nasıl olabileceğini dünya çapında bir örnek olarak göstermişiz'
'Doğayla iç içe eğitimin aslında nasıl olabileceğini dünya çapında bir örnek olarak göstermişiz'
'Doğayla iç içe eğitimin aslında nasıl olabileceğini dünya çapında bir örnek olarak göstermişiz'
'Doğayla iç içe eğitimin aslında nasıl olabileceğini dünya çapında bir örnek olarak göstermişiz'
'Doğayla iç içe eğitimin aslında nasıl olabileceğini dünya çapında bir örnek olarak göstermişiz'
'Doğayla iç içe eğitimin aslında nasıl olabileceğini dünya çapında bir örnek olarak göstermişiz'
'Doğayla iç içe eğitimin aslında nasıl olabileceğini dünya çapında bir örnek olarak göstermişiz'
'Doğayla iç içe eğitimin aslında nasıl olabileceğini dünya çapında bir örnek olarak göstermişiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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