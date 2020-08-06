Bakan Selçuk: Dışarı adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu hissetmeli
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koranavirüs salgınıyla ilgili, "Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda" dedi.
06.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:13
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koranavirüs salgınıyla ilgili, "Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda" dedi.
- Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'Okullar açılmasın' demek, maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda. Lütfen, tedbir alalım" ifadelerine yer verdi.
- Ankara
Kaynak: DHA