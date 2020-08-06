Bakan Selçuk: Dışarı adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu hissetmeli MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koranavirüs salgınıyla ilgili, "Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , koranavirüs salgınıyla ilgili, "Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'Okullar açılmasın' demek, maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda. Lütfen, tedbir alalım" ifadelerine yer verdi.

- Ankara - Ankara Kaynak: DHA