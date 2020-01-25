Bakan Selçuk: Depremzedeler için okullarımızı açtık
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Bakan Selçuk: Depremzedeler için okullarımızı açtık

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ ve Malatya'da geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan depremzedeler için okulların açıldığını duyurdu.

25.01.2020 01:45 | Son Güncelleme: 25.01.2020 01:45
Bakan Selçuk: Depremzedeler için okullarımızı açtık

MİLLİ Eğitim Bakanı , Elazığ ve 'da geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan depremzedeler için okulların açıldığını duyurdu. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ ve Malatya'da deprem sonrası geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan vatandaşlarımız için okullarımızı açtık. AFAD koordinasyonunda yurttaşlarımızın can güvenliği için teyakkuzdayız" dedi.


Kaynak: DHA
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