Bakan Selçuk: Depremden etkilenen Vanlılar için kaynak aktardık

25.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:54

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Vanlılar için, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, İran'da meydana gelen depremin hissedildiği Van'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Bakanlık olarak, bölgede yaşanan mevcut ihtiyaçları gidermek üzere Van'daki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza kaynak aktardık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Psikososyal Destek ekipleri vatandaşların ihtiyaçlarını tespit etmek ve gidermek için depremin olduğu ilk andan itibaren bölgede çalışma yürütüyor. 4 psikososyal müdahale ekibimiz 15 personeli ile alanda, taziye evlerinde ve hastanelerde vatandaşlarımıza destek sunuyorlar. Bakanlığımız tarafından süreç yakından takip ediliyor. Ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek."

Kaynak: DHA