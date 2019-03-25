- Bakan Selçuk deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

-"Maddi kayıpları hafifletmek için bakanlık olarak SYDV'ye nakit para gönderdik"

-"Bu nakit para vakfımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşacak"

DENİZLİ - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Selçuk, bakanlık olarak bölgeye olan desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Bakan Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli'de geçtiğimiz hafta Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından yıkımların olduğu mahalleleri ziyaret ederek yetkililerinden bilgi alıp afetzedeleri ziyaret etti. Bakan Selçuk, ilk olarak Denizli Valiliği tarafından Acıpayam ilçesinde oluşturulan kriz masasına ziyaret edip Denizli Valisi Hasan Karahan ve ilçe kaymakamlarından bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kriz masasının ardından deprem bölgelerini gezen Bakan Selçuk burada Kızılay ve AFAD ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Selçuk, sonrasında çadırda kalan afetzedeleri ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlara, bölgeye olan desteklerinin devam edeceğini aktaran Bakan Selçuk, ardından kentten ayrıldı.

"Nakit yardımı yaptık, Ankara'dan personel de göndereceğiz"

Acıpayam ilçesinde oluşturulan Kriz Masası'nda Vali Karahan'dan deprem ve sonrasında bölgede yaşananlar hakkında bilgi alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, deprem sonrası Kızılay, AFAD ve Bakanlığın çalışanlarının süreci çok iyi bir şekilde yönettiklerini söyledi. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı ile bölgeye nakit yardımı yapıldığını ve bu yardımları vakıf aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine iletileceğini dile getiren Bakan Selçuk, bölgeye ilerleyen günlerde Ankara'dan personel yardımlarının süreceğini belirterek,"Bin 200 çadır dağıtımı oldu. Maddi kayıpları da bir nebze olsun hafifletmek anlamında biz de Bakanlık olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza nakit gönderdik. Bu nakit vakfımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Personelimiz ve araçlarımızla buradayız, sahadayız. Ankara'dan da ilerleyen günlerde personel takviyesi yapacağız. Biz Denizlili vatandaşlarımıza, özellikle Acıpayam ilçemize çok geçmiş olsun diliyorum. Allah tekrarını yaşatmasın. Biz böyle günlerde de beraberiz, beraber paylaşarak üstesinden geliyoruz. İnşallah bu günleri de beraber paylaşarak atlatacağız, buna inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA