BAKAN SELÇUK DARÜLACEZE SAKİNLERİYLE BULUŞTU

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Darülaceze sakinleri ile bir araya gelerek kurum içinde bulunan ve restore edilen Darülirfan Toplantı Salonu'nun açılışını yaptı.Şişli'deki Darülaceze yerleşkesinde bulunan ve restorasyonun ardından yeniden hizmete giren Darülirfan Toplantı Salonu'nun açılışı yapıldı. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin ev sahipliğinde yapılan açılış törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze İdare Meclis Üyesi Bilal Erdoğan, çok sayıda iş insanı ile darülaceze sakinleri katıldı. Program öncesi Darülaceze Başkanlığı tarafından hazırlanan video gösterimi yapılarak, kurumun faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

Açılış programının öncesinde konuşan Bakan Selçuk, yaptıkları faaliyetlerden bahsederek, "Bizler 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' diyen bir anlayışın sahipleriyiz. Bu sebeple büyüklerimizin saygın, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmelerini toplumsal bir sorumluluk meselesi olarak değerlendiriyoruz. Onlara gereken ilgi ve ihtimamı göstermek, hizmetin en kalitelisini sunmak için çalışıyoruz. Bu anlayışla, hükümetimizin yaşlılarımıza dair vizyonunu ortaya koymak amacıyla Cumhurbaşkanımızın himayelerinde geçtiğimiz Şubat ayında Birinci Yaşlılık Şurası'nı düzenledik. Türkiye'den ve Dünya'nın farklı ülkelerinden gelen 3 bin kişinin, bakanlar, bilim insanları ve bürokratların katılımıyla düzenlenen Yaşlılık Şurası ülkemiz için bir ilkti. Tüm tarafların katkılarıyla 2019-2023 'Türkiye Yaşlı Vizyon Belgesi' hazırlık çalışmalarını da tamamladık. Yaşlılarımızı, özellikle ailelerinin yanında destekleyen uygulamaları hayata geçirmek suretiyle aile bütünlüğünü ve kuşaklar arası dayanışmayı koruyoruz. Yaşla birlikte ortaya çıkan engellilik durumlarını da göz önüne olarak bugün 168 bin yaşlımıza 'Evde Bakım Desteği' vermekteyiz. Evde bakımında zorluk yaşanan yaşlılarımızı kuruluş bakımına alıyoruz" dedi.

"401 YATILI BAKIM KURULUŞUNDA YAKLAŞIK 27 BİN KİŞİYE HİZMET VERİYORUZ"

Selçuk, şöyle devam etti:

"Bugün özel huzurevleriyle birlikte bakanlığımıza ve kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı toplam 401 yatılı bakım kuruluşunda yaklaşık 27 bin kişiye hizmet sunuyoruz. Bu hizmetlerimizi sunarken sosyal devlet anlayışımız gereği düşük ücret uyguluyor ya da koşullara göre büyüklerimizi ücretsiz misafir ediyoruz. 27 gündüzlü yaşam merkezimiz ile de ailelerin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçlıyoruz. Yaşlılarımız için bu sayıyı yıl sonuna kadar inşallah 44'e çıkaracağız. Ayrıca ailelerimizin baktığı yaşlı büyükleri, yatılı kuruluşlarımızda bir yıl içinde 30 güne kadar misafir ediyorduk. Artık ailelerimizin hac, umre gibi uzun dönemli seyahatlerinde veya vefat gibi durumlarda gözleri arkada kalmaması için bu süreyi 45 güne çıkardık. Ayrıca gündüzlü bakım hizmetleri modelini de yaygınlaştırıyoruz. Yaşlı bakım hizmetleri veren kuruluşlarımızda da süratle ihtisaslaşmaya doğru gidiyoruz."

"21. YÜZYILIN DÜNYASINA ÖRNEK OLACAK BİR DARÜLACEZEYİ KURMAYA KARAR VERDİK"

Darülaceze İdare Meclis Üyesi Bilal Erdoğan da, "Biz Darülaceze İdare Meclisi olarak bu gördüğünüz düzenlemeler, yenilikler çok güzel. Bu külliyeyi çok daha güzel hale getirdik, sakinlerimiz de çok huzurlu hamdolsun. Ama şimdi biz diyoruz ki Cumhurbaşkanımızın da bize gösterdiği vizyonla, 21'inci yüzyılın dünyasına örnek olacak bir darülacezeyi kurmaya karar verdik. İstiyoruz ki, yeni darülacezeyi birlikte yapalım. Yerimiz ve projemiz var. Dünyada bir eşi daha olmayan bir sosyal hizmet şehrinin projesini yaptık. Hem kendi imkanımızı kullanacağız, hem de Türkiye olarak nasıl ki darülaceze bugüne kadar bizi, kimliğimizi, rengimize bakmadan bir araya getirdi, ihtiyaç sahiplerimize baktı. O zaman yeni darülacezeyi de hep birlikte yapalım ve dünyaya yeniden bir mesaj verelim. Dünyaya yeniden, Türkiye'nin o ecdadının maddi imkanlarının en zayıf olduğu dönemde bile yaşattığı, insana insan olduğu için değer verme anlayışının yeni darülaceze hizmet binasında yaşatalım. Şimdi, darülaceze hepimizin evi ve birlikte yapalım diyoruz." diye konuştu.

"HERKESİN KÜÇÜK DE OLSA KATKILARINI BEKLİYORUZ"

Erdoğan, "Sizleri darülaceze gönüllüsü olarak görüyoruz. Buraya tabi ki imkanı olanlar daha büyük bağış yapsınlar. Ama biz Türkiye'de yaşayan herkesin buraya bir tuğla koymasını istiyoruz. 5 lira, 10 lira hiçbir önemi yok. Burası hepimizin evi ise yeni darülacezeyi, 21. Yüzyılın darülacezesini hep birlikte yapacaksak herkesin çok küçük de olsa katkılarını istiyoruz. Çünkü kimin ne zaman buraya ihtiyacı olacağının hiç kimse bilemez. Allah saklasın ama böyle bir yerin olmasının da toplumumuzun insana verdiği değerin göstergesi olduğu için değerli. O yüzden hep birlikte değer katalım" dedi.

Konuşmaların ardından açılış töreni gerçekleşti. Darülirfan Toplantı Salonu'nun önünde duaların okunmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Darülaceze İdare Meclis Üyesi ve diğer protokol üyeleri kurdele keserek yenilenen binanın açılışını gerçekleştirdi.

Görüntü dökümü

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-Toplantıdan genel ve detaylar

-Bilal Erdoğan'ın konuşması

-Bakan Selçuk'un konuşması

-Dua edilmesi

-Kurdele kesilmesi

Kaynak: DHA